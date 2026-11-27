Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρθηκε στη δέσμη οικονομικών μέτρων συνολικού ύψους πέραν των €65 εκατομμυρίων, εξηγώντας ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόσα χρήματα προβλέπονται και πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε μια σημαντική λεπτομέρεια, oτι οι έκτακτες ενισχύσεις θα καταβληθούν επιπλέον των υφιστάμενων επιδομάτων, αυτόματα και χωρίς νέα αίτηση, με εξαίρεση τη διαδικασία έκδοσης της νέας CY ONE CARD.

Έκτακτη ενίσχυση οικογενειών: Από €100 μέχρι €1.350

Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αφορά οικογένειες με παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €100.000.

Τα ποσά της εφάπαξ ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα €50.000 αντιστοιχεί σε ενίσχυση €250, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Αντίστοιχα, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα €75.000 μπορεί να λάβει €700, βάσει της ανακοινωμένης κλίμακας και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια.

Δεν λαμβάνεις Επίδομα Τέκνου; Τι πρέπει να κάνεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του κ. Βασιλειάδη σε ερώτηση τηλεθεατή που δεν λαμβάνει Επίδομα Τέκνου και ήθελε να μάθει πώς θα πάρει τη νέα ενίσχυση για τα δύο παιδιά του.

Ο Προϊστάμενος της ΥΔΕΠ εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση.

Εκείνο που πρέπει να ελέγξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι κατά πόσο υπάρχει ήδη καταχωρημένος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο IBAN, θα πρέπει να δηλωθεί μέσω:

Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Tax For All του Τμήματος Φορολογίας.

του Τμήματος Φορολογίας. Του Προφίλ Ασφαλισμένου στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η προθεσμία καταχώρισης είναι η 11η Δεκεμβρίου 2026.

Η προθεσμία αφορά τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού και όχι την ημερομηνία πληρωμής της εφάπαξ ενίσχυσης.

Επιπλέον €100 σε μονογονείς, τρίτεκνους και πολύτεκνες μητέρες

Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν και οι υπόλοιπες έκτακτες ενισχύσεις:

€100 για τους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας.

€100 για οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.

€100 για τις δικαιούχους του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.

Πρόκειται για ξεχωριστά μέτρα, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Χριστουγεννιάτικο δώρο και €200 για καύσιμα

Δύο διαφορετικές μορφές ενίσχυσης προβλέπονται για χαμηλοσυνταξιούχους.

Η πρώτη αφορά το χριστουγεννιάτικο δώρο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 100% του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου που λαμβάνει ο δικαιούχος για τον Δεκέμβριο, με ελάχιστο ποσό τα €100.

Για παράδειγμα:

Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €80, το χριστουγεννιάτικο δώρο θα είναι €100 .

. Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €150, το δώρο θα είναι €150 .

. Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €220, το δώρο θα είναι €220.

Η δεύτερη ενίσχυση αφορά ποσό €200 για αγορά καυσίμων ή πετρελαίου θέρμανσης, μέσω της νέας CY ONE CARD.

Σύνταξη €451: Δικαιούται κάποιος επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου;

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τηλεθεατής ανέφερε ότι λαμβάνει σύνταξη €451 και ρώτησε εάν μπορεί να θεωρηθεί χαμηλοσυνταξιούχος, παρότι δεν έχει υποβάλει αίτηση για συμπληρωματικό επίδομα.

Ο κ. Βασιλειάδης εξήγησε ότι το συγκεκριμένο ύψος σύνταξης μπορεί να εμπίπτει στο σχετικό σχέδιο, όμως πρέπει να εξεταστούν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τα κριτήρια καταθέσεων, κάνοντας αναφορά σε ποσό €100.000, καθώς και άλλους όρους επιλεξιμότητας.

Συνεπώς, όποιος δεν λαμβάνει ήδη το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου πρέπει να υποβάλει αίτηση για να εξεταστεί η περίπτωσή του.

Το γεγονός ότι κάποιος λαμβάνει σύνταξη €451 δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει εγκριθεί ως δικαιούχος.

ΕΕΕ και Δημόσιο Βοήθημα: Πρόσθετο 80%

Για τους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσθετη ενίσχυση ίση με το 80% των βασικών αναγκών της οικογένειας για τον Δεκέμβριο.

Το ίδιο ποσοστό προβλέπεται και για τους δικαιούχους Δημοσίου Βοηθήματος.

Για παράδειγμα, εάν οι αναγνωρισμένες βασικές ανάγκες μιας οικογένειας ανέρχονται σε €600, το πρόσθετο ποσό αντιστοιχεί σε €480.

Εάν οι βασικές ανάγκες είναι €900, το πρόσθετο ποσό αντιστοιχεί σε €720.

Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, καθώς το ακριβές ποσό καθορίζεται από τις βασικές ανάγκες που αναγνωρίζονται για κάθε οικογενειακή μονάδα.

Πρόσθετη ενίσχυση για εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες

Ο Προϊστάμενος της ΥΔΕΠ αναφέρθηκε επίσης στις ενισχύσεις για εγκλωβισμένους, παιδιά εγκλωβισμένων και επιλέξιμα παιδιά επανεγκατασταθέντων.

Στις συγκεκριμένες κατηγορίες προβλέπεται πρόσθετο ποσό ίσο με το 100% του αντίστοιχου επιδόματος Δεκεμβρίου.

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής: Από 9 μέχρι 17 Δεκεμβρίου

Ο κ. Βασιλειάδης παρουσίασε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών.

Στις πληρωμές για τους δικαιούχους ΕΕΕ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες, και παιδιά με αναπηρία που μεταφέρονται από την ΥΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.

CY ONE CARD: Ποιες τράπεζες συμμετέχουν και πώς θα δοθούν τα €200

Στη συνέντευξη δόθηκαν και πληροφορίες για την έκδοση της νέας προπληρωμένης κάρτας CY ONE CARD.

Στο αρχικό στάδιο συνεργάζονται τρεις τράπεζες:

Τράπεζα Κύπρου

Eurobank

Alpha Bank

Σύμφωνα με τον Ιωάννη Βασιλειάδη, η ΥΔΕΠ έχει ήδη προχωρήσει στον εντοπισμό των δικαιούχων και θα αρχίσει να αποστέλλει προσωπικές επιστολές με οδηγίες από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, θα επιχειρηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους δικαιούχους, ώστε να ενημερωθούν για τη διαδικασία.

Ανάλογα με την τράπεζα, η έκδοση της κάρτας θα μπορεί να ολοκληρωθεί ψηφιακά ή να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα, μετά από σχετική ενημέρωση.

Η αποστολή της επιστολής δεν σημαίνει ότι τα €200 θα είναι διαθέσιμα την ίδια ημέρα.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση συγγενής για άτομο που αδυνατεί;

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής τέθηκε και ερώτημα από τηλεθεατή, ο οποίος ανέφερε ότι η μητέρα του έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορεί να επικοινωνήσει.

Ο κ. Βασιλειάδης εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα να εξεταστεί διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω αντιπροσώπου.

Για καθοδήγηση, παρέπεμψε στη γραμμή 1450, ώστε η οικογένεια να ενημερωθεί για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την κατάλληλη διαδικασία.

Σε περιπτώσεις όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν μπορεί να παράσχει εξουσιοδότηση, η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να διευκρινίζει τις νόμιμες προϋποθέσεις εκπροσώπησης.

Παρατείνεται και η μείωση του φόρου στα καύσιμα

Στο πακέτο των 12 μέτρων περιλαμβάνεται επίσης η παράταση της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2027.

Πρόκειται για ξεχωριστή φορολογική παρέμβαση και όχι για επίδομα που απαιτεί αίτηση.

Τι πρέπει να θυμούνται οι δικαιούχοι

Το βασικό μήνυμα της συνέντευξης είναι ότι τα έκτακτα χριστουγεννιάτικα ποσά θα δοθούν επιπλέον των υφιστάμενων παροχών.

Για τις ανακοινωμένες έκτακτες ενισχύσεις δεν απαιτείται νέα αίτηση, εκτός από την ειδική διαδικασία έκδοσης της CY ONE CARD.

Οι οικογένειες που δεν έχουν καταχωρημένο IBAN και εμπίπτουν στη νέα εφάπαξ ενίσχυση πρέπει να φροντίσουν να το δηλώσουν μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου.

Οι πληρωμές των κοινωνικών επιδομάτων και του χριστουγεννιάτικου δώρου έχουν προγραμματιστεί από τις 9 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2026, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων.

Δείτε το βίντεο: