Έκτακτα επιδόματα Χριστουγέννων: Πότε θα δούμε τα χρήματα στους λογαριασμούς; Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
27.11.2026 - 08:14
Όλες τις λεπτομέρειες για τα 12 νέα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, τα έκτακτα χριστουγεννιάτικα επιδόματα και τις ημερομηνίες καταβολής τους έδωσε ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), Ιωάννης Βασιλειάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο».
Ο κ. Βασιλειάδης αναφέρθηκε στη δέσμη οικονομικών μέτρων συνολικού ύψους πέραν των €65 εκατομμυρίων, εξηγώντας ποιοι είναι οι δικαιούχοι, πόσα χρήματα προβλέπονται και πότε θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε μια σημαντική λεπτομέρεια, oτι οι έκτακτες ενισχύσεις θα καταβληθούν επιπλέον των υφιστάμενων επιδομάτων, αυτόματα και χωρίς νέα αίτηση, με εξαίρεση τη διαδικασία έκδοσης της νέας CY ONE CARD.
Έκτακτη ενίσχυση οικογενειών: Από €100 μέχρι €1.350
Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα αφορά οικογένειες με παιδιά και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι €100.000.
Τα ποσά της εφάπαξ ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:
Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα €50.000 αντιστοιχεί σε ενίσχυση €250, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.
Αντίστοιχα, μια οικογένεια με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα €75.000 μπορεί να λάβει €700, βάσει της ανακοινωμένης κλίμακας και υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια.
Δεν λαμβάνεις Επίδομα Τέκνου; Τι πρέπει να κάνεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του κ. Βασιλειάδη σε ερώτηση τηλεθεατή που δεν λαμβάνει Επίδομα Τέκνου και ήθελε να μάθει πώς θα πάρει τη νέα ενίσχυση για τα δύο παιδιά του.
Ο Προϊστάμενος της ΥΔΕΠ εξήγησε ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση.
Εκείνο που πρέπει να ελέγξουν οι ενδιαφερόμενοι είναι κατά πόσο υπάρχει ήδη καταχωρημένος τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Εάν δεν υπάρχει καταχωρημένο IBAN, θα πρέπει να δηλωθεί μέσω:
Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Tax For All του Τμήματος Φορολογίας.
Του Προφίλ Ασφαλισμένου στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η προθεσμία καταχώρισης είναι η 11η Δεκεμβρίου 2026.
Η προθεσμία αφορά τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού και όχι την ημερομηνία πληρωμής της εφάπαξ ενίσχυσης.
Επιπλέον €100 σε μονογονείς, τρίτεκνους και πολύτεκνες μητέρες
Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν και οι υπόλοιπες έκτακτες ενισχύσεις:
€100 για τους δικαιούχους του Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας.
€100 για οικογένειες που λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου για τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά.
€100 για τις δικαιούχους του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας.
Πρόκειται για ξεχωριστά μέτρα, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.
Χαμηλοσυνταξιούχοι: Χριστουγεννιάτικο δώρο και €200 για καύσιμα
Δύο διαφορετικές μορφές ενίσχυσης προβλέπονται για χαμηλοσυνταξιούχους.
Η πρώτη αφορά το χριστουγεννιάτικο δώρο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 100% του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου που λαμβάνει ο δικαιούχος για τον Δεκέμβριο, με ελάχιστο ποσό τα €100.
Για παράδειγμα:
Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €80, το χριστουγεννιάτικο δώρο θα είναι €100.
Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €150, το δώρο θα είναι €150.
Αν το μηνιαίο επίδομα είναι €220, το δώρο θα είναι €220.
Η δεύτερη ενίσχυση αφορά ποσό €200 για αγορά καυσίμων ή πετρελαίου θέρμανσης, μέσω της νέας CY ONE CARD.
Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης, ολοκληρώνουν την προεκλογική τους εκστρατεία με διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικά πολιτικά μηνύματα και κοινό στόχο την επιστροφή του ΔΗΣΥ, στην εξουσία το 2028. Για πρώτη φορά, τα μέλη καλούνται να αποφασίσουν απευθείας, ποιος θα πάρει το χρίσμα. Το αποτέλεσμα της κάλπης, ωστόσο, δεν θα κρίνει μόνο τον υποψήφιο, αλλά και τις εσωτερικές ισορροπίες της επόμενης ημέρας.