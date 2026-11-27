Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και βόρεια παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις, ενώ αργά το απόγευμα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μέσες και ψηλές νεφώσεις. Την Κυριακή και τη Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή το Σάββατο, ενώ μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.