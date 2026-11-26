Το πλήγμα «προκάλεσε τον θάνατο ενός εργαζομένου από το Νεπάλ και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, διαφόρων εθνικοτήτων», σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου Ενέργειας την οποία μετέφερε το SPA.

Η επίθεση προκάλεσε επίσης πυρκαγιά και οδήγησε στην προσωρινή αναστολή ορισμένων δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις, πρόσθεσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα σήμερα, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουση με τους Χούθι, είχε αποδώσει την ευθύνη για το πλήγμα στους φιλοϊρανούς αντάρτες της Υεμένης. «Το διυλιστήριο της Τζαζάν δέχτηκε επίθεση από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι. Η στόχευση αμάχων και πολιτικών υποδομών θα προκαλέσει μια σθεναρή στρατιωτική απάντηση», έγραψε ο εκπρόσωπος Τούρκι αλ Μάλικι στο X.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα