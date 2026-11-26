Οι διαφωνίες παραμένουν έντονες, καθώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν καταλήξει σε κοινή γραμμή ούτε για το συνολικό μέγεθος του προϋπολογισμού ούτε για τον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων.

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση προϋπολογισμού που αγγίζει τα 2 τρισ. ευρώ για την επταετία 2028-2034. Ωστόσο, η προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού δεν απέδωσε καρπούς τον Οκτώβριο, με αρκετά κράτη-μέλη να ζητούν πλέον σημαντικό περιορισμό των δαπανών και μεγαλύτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα.

Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η οποία προβλέπει ανώτατο όριο 1,58 τρισ. ευρώ για τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της Ένωσης κατά την επόμενη επταετία.

Το Βερολίνο ζητά περικοπές δισεκατομμυρίων

Η Γερμανία εξακολουθεί να θεωρεί υπερβολικά υψηλό το προτεινόμενο ύψος του προϋπολογισμού. Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι η μέχρι τώρα πρόταση δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας για το Βερολίνο.

«Το συνολικό ποσό εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν οικονομικά στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται ο νέος προϋπολογισμός.

Οι χώρες που τάσσονται υπέρ της συγκράτησης των δαπανών, γνωστές πλέον ως «Φειδωλοί 7», προγραμματίζουν συνάντηση με τον Αντόνιο Κόστα. Στην ομάδα συμμετέχουν η Ολλανδία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία.

Βασικός τους στόχος είναι να εξασφαλίσουν περικοπές δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική συνοχής, μέσω της οποίας χρηματοδοτούνται κυρίως περιφερειακά προγράμματα σε χώρες της νότιας και ανατολικής Ευρώπης.

Το μέτωπο των 17 χωρών για τη συνοχή

Απέναντι στις πιέσεις για περιορισμό των δαπανών, οι χώρες που συγκροτούν την ομάδα «Φίλοι της Συνοχής» επιδιώκουν να διατηρήσουν ισχυρή τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης και της αγροτικής πολιτικής.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 17 κράτη-μέλη: Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ισπανία.

Στη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της ομάδας αναμένεται να ζητήσουν τη διατήρηση ενός μεγαλύτερου μεριδίου του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής και τη γεωργία. Τον ρόλο των βασικών εκπροσώπων της πρωτοβουλίας έχουν αναλάβει η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.

Την Ισπανία, ο πρωθυπουργός της οποίας, Πέδρο Σάντσεθ, απουσιάζει, θα εκπροσωπήσει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Η Μελόνι έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η Ιταλία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα την υποχρεώνει να συνεισφέρει περισσότερα, λαμβάνοντας τελικά λιγότερους πόρους. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι οι ηγέτες απέχουν ακόμη «έτη φωτός» από την επίτευξη συμφωνίας.

«Δεν έχω προθεσμία, έχω προϋποθέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι θα υπογράψει μόνο έναν προϋπολογισμό που θα θεωρεί δίκαιο για την Ιταλία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων ενδέχεται να λειτουργήσουν εις βάρος της χώρας της, εάν περιοριστούν οι πόροι για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική.

Η χρηματοδότηση της Ουκρανίας διχάζει τους Ευρωπαίους

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορά και την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, η οποία αναζητεί πρόσθετους πόρους για να καλύψει τις ανάγκες της το 2027.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη χορήγηση δανείου ύψους έως 45 δισ. ευρώ, με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ποσό αυτό θα προστεθεί στο υφιστάμενο πρόγραμμα δανειοδότησης των 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027 και θα μπορούσε να καλύψει σχεδόν τα δύο τρίτα του χρηματοδοτικού κενού της Ουκρανίας για την επόμενη χρονιά.

Η πρόταση, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις ως προς τη σύνδεσή της με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, τάχθηκε κατά της ενσωμάτωσης της χρηματοδότησης της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι τα δύο ζητήματα πρέπει να εξεταστούν χωριστά.

Σε επιστολή του προς τον Αντόνιο Κόστα, η οποία δημοσιοποιήθηκε από την τσεχική κυβέρνηση στις 10 Νοεμβρίου, ο Μπάμπις υποστήριξε ότι η συμφωνία για τη μελλοντική χρηματοδότηση του Κιέβου δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται σταθερή και προβλέψιμη στήριξη, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα της ΕΕ να χρηματοδοτεί τις δικές της μακροπρόθεσμες προτεραιότητες.

Ο Τσέχος πρωθυπουργός είχε χαρακτηρίσει προηγουμένως «απολύτως απαράδεκτη» την τελευταία πρόταση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για το περιορισμένο μερίδιο που προβλέπεται να κατευθυνθεί στα κράτη-μέλη.

Από την πλευρά της, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για τους κινδύνους επέκτασης της σύγκρουσης στη Μεσόγειο. Η παρέμβασή της έγινε μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών στρατιωτικών πλοίων στα ανοικτά της Λιβύης.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία να αμυνθεί, αλλά πρέπει επίσης να προστατεύσουμε την ασφάλεια των συνόρων μας και των πολιτών μας» δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «δεν πρέπει και δεν μπορεί να επεκταθεί στη Μεσόγειο».

Μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συμβιβασμό

Στο μεταξύ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, κάλεσε τις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν την αδιάλλακτη στάση τους και να αναζητήσουν κοινά αποδεκτές λύσεις.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περάσουν από τις «κόκκινες γραμμές» σε συγκεκριμένα πεδία συμβιβασμού. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι οι ευρωβουλευτές έχουν σαφείς απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 361 ψήφοι που απαιτούνται για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Η Μέτσολα απέφυγε να προβλέψει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι κυβερνήσεις αγνοήσουν τις θέσεις του Κοινοβουλίου, σημειώνοντας ότι η ενσωμάτωσή τους στις διαπραγματεύσεις θα διευκόλυνε την επίτευξη θετικής έκβασης.

Αναφερόμενη, τέλος, στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που δημιουργούν οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές του Απριλίου, διαβεβαίωσε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τη διαμόρφωση των απαραίτητων πλειοψηφιών.

Την ίδια ώρα, οι διαφωνίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας προσθέτουν ένα ακόμη πεδίο αντιπαράθεσης. Η τελευταία πρόταση του Συμβουλίου προβλέπει περικοπή περίπου 60 δισ. ευρώ σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το συγκεκριμένο ταμείο προορίζεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην καθαρή τεχνολογία, την υγεία, την άμυνα, την ψηφιακή οικονομία και την έρευνα.

Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, το 43% των πόρων του ταμείου προβλεπόταν να κατευθυνθεί σε δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον. Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι περαιτέρω περιορισμός του συνολικού προϋπολογισμού θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης.

Πηγή: iefimerida.gr