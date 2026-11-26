Κατά τη σημερινή δικάσιμο, ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις της κατηγορούσας Αρχής και της υπεράσπισης επί του αιτήματος, με το Δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφασή του.

Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής, η Χάρις Καραολίδου υποστήριξε ότι δεν δικαιολογείται η διεξαγωγή δίκης εντός δίκης στην ευρεία έκταση που ζητά η υπεράσπιση, καθώς όπως ανέφερε, δεν έχουν προσδιοριστεί επαρκώς τα ηλεκτρονικά δεδομένα για τα οποία προβάλλονται ισχυρισμοί περί παράνομης ή αντισυνταγματικής λήψης.

Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι ενδεχόμενη αποδοχή του αιτήματος με τους όρους που τίθενται θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ατέρμονη διαδικασία», δηλώνοντας ότι η κατηγορούσα Αρχή συναινεί σε περιορισμένη εξέταση του ζητήματος, σε σχέση με την παραλαβή των κινητών τηλεφώνων ως αντικειμένων.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης έξι εκ των κατηγορουμένων, Ηλίας Στεφάνου, επέμεινε στην ανάγκη διεξαγωγής ενιαίας δίκης εντός δίκης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εξεταστεί η νομιμότητα της κατάσχεσης χωρίς να ληφθεί υπόψη και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συσκευών.

Ειδικότερα, η υπεράσπιση ζητά να εξεταστεί στο πλαίσιο δίκης εντός δίκης η νομιμότητα της παραλαβής εγγράφων και ηλεκτρονικού υλικού από τα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Andreas Demetriades & Co LLC, κατά τη διάρκεια ερευνών που διενεργήθηκαν τον Ιούλιο του 2021, βάσει τριών ενταλμάτων έρευνας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η διαδικασία απόκτησης και αξιοποίησης του συγκεκριμένου υλικού εγείρει ζητήματα που άπτονται του δικηγορικού απορρήτου και του απορρήτου της επικοινωνίας, ενώ αμφισβητείται κατά πόσον τηρήθηκαν οι όροι των σχετικών ενταλμάτων και διαταγμάτων, καθώς και κατά πόσον τα τεκμήρια συνδέονται με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την προηγούμενη δικάσιμο, η υπεράσπιση είχε ζητήσει την ενιαία εξέταση των ενστάσεων, επισημαίνοντας τον τεράστιο όγκο του κατασχεθέντος υλικού, στον οποίο περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές επικοινωνίες, υπολογιστές, σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα και έγγραφα.

Όπως είχε αναφερθεί, ένας από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές περιλαμβάνει περίπου οκτώ εκατομμύρια αρχεία.

Στην ίδια διαδικασία είχαν κατατεθεί συνολικά 105 τεκμήρια, στο πλαίσιο της μαρτυρίας της πρώτης μάρτυρος κατηγορίας, αστυφύλακα του ΤΑΕ Αρχηγείου, η οποία ενεργεί ως διαχειρίστρια των τεκμηρίων.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση αφορά το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και τις διαδικασίες έγκρισης διαβατηρίων σε αλλοδαπούς επενδυτές. Για την υπόθεση κατηγορούνται δέκα συνολικά πρόσωπα, οκτώ φυσικά και δύο νομικά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο πατέρας του Ανδρέας Δημητριάδης, καθώς και οι Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Συμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin και Βασιλική Γεωργίου Santin. Μαζί με τα φυσικά πρόσωπα, κατηγορούμενες ως νομικά πρόσωπα είναι οι εταιρείες Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρά αδικήματα όπως διαφθορά, δεκασμό, δωροδοκία και επηρεασμό, καθώς και συνωμοσία για καταδολίευση.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα που αφορούν τον ΦΠΑ, αλλά και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται πως για όλους τους κατηγορουμένους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την απόδειξη της ενοχής τους από το Δικαστήριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ