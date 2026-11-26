Σύμφωνα με το CNN, οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα, ενώ τρεις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από τις εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε συνοικία της ανατολικής Μπανγκόκ.









Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, καλώντας τους να αποφεύγουν την περιοχή. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, οι δημοτικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, με τις Αρχές να αποστέλλουν προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, καλώντας τους να αποφεύγουν την περιοχή. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, οι δημοτικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά είχε κατασβεστεί.

Στους κατοίκους επετράπη στη συνέχεια να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ωστόσο όσοι διαμένουν σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω του κινδύνου ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



Κλιμάκια της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου της ρύπανσης μετέβησαν στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και των υδάτων.



Η εταιρεία Bangchak, στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε με ανάρτησή της στο Facebook το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι έχουν ανασταλεί όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ταϊλάνδης, Ακανάτ Προμφάν, δήλωσε ότι η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε μία από τις μονάδες του διυλιστηρίου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.



Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα