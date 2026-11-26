Η μητέρα του Ντένις μίλησε για την ζωή του παιδιού μέχρι αυτή να κοπεί απότομα από την σύγκρουση των δύο τρένων. «Ήταν ένα από τα παιδιά που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη, ήταν ένα από τα παιδιά που κάηκαν ζωντανά. Όπως και το παιδί μου όπως και όλα τα θύματα δεν είναι ένας αριθμός. Όλες αυτές οι ψυχούλες όπως ο Ντένις ήταν ζωντανά πλάσματα» σημείωσε.

Κατά την κατάθεση της προβλήθηκαν δύο βίντεο. Το ένα έδειχνε τον Ντένις και επέστρεψε από ταξίδι στο αεροδρόμιο να πέφτει χαμογελαστό στην αγκαλιά της μητέρας του. Με την ίδια να σχολιάζει «αυτός ήταν ο Ντένις. Επέστρεφε από ένα ταξίδι. Τώρα δεν επέστρεψε. Κάτι που μας στέρησαν κάποιοι», ανέφερε.

Το δεύτερο βίντεο αφορούσε την τελευταία μέρα του Ντένις ο οποίος βρισκόταν σε μια καφετέρια, λίγο πριν από το ταξίδι που του στοίχισε την ζωή του. «Δε μπορώ να φανταστώ πόσες φορές το έχετε δει, ε;», είπε η πρόεδρος, με την κα. Αγγέλοβα να λέει: «Είναι ακριβώς η εικόνα όπως έφυγε. Ένα παιδί 22 ετών που είχε όλη την ζωή μπροστά του. Είχε όνειρα. Ακόμη από το σχολείο. Θυμάμαι σαν μητέρα να κάνω προσπάθειες να διαβάσουμε μαζί. Δεν χρειαζόταν. Δεν μας έβαζε καθόλου δυσκολία σε τίποτα. Διάβαζε και έγραφε μόνος του. Δεν έχω πληρώσει ούτε ένα ευρώ φροντιστήριο».

«Καταστράφηκαν όλα σε μια στιγμή»

Κατά την κατάθεση της συνέχισε να περιγράφει πόσο χαρισματικό παιδί ήταν ο Ντένις. «Ήταν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Ήταν και ο τρόπος που έβλεπε την ζωή. Ήταν πολύ διορατικό παιδί. Το παιδί μου ήθελε να κάνει ένα κανάλι στο YouTube. Πάντα τον στηρίζαμε. Αδειάσαμε το παιδικό δωμάτιο και το μετατρέψαμε σε στούντιο. Έβλεπε πολύ μπροστά. Έβλεπε τι εταιρία θα ιδρύσει. Όλα αυτά έφυγαν, καταστράφηκαν σε μια στιγμή. Θυμάμαι εκείνες τις ημέρες ήθελε να κατέβει στην Αθήνα. Εγώ του είπα μην πας παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί. Όλη αυτή η απώλεια είναι ακόμη πιο δύσκολη. Δεν έχασα ένα παιδί έχασα όλα αυτά που θα είχε γίνει. Γιατί ο Ντένις είχε σχεδιάσει όλη του την ζωή. Είχε στόχους και τους κυνηγούσε. Ότι και να είχε ήταν με ένα χαμόγελο πρόσωπο. Του είπα τότε μην πας παιδί μου. Πάντα τα στηρίζαμε τα παιδιά μας. Έρχεται εκείνη την ημέρα και μου είπε πως θα πάει με το τρένο. Με αγκαλιάζει με χαϊδεύει στα μαλλιά. "Αχ μανούλα μου ας φτάσω πρώτα και βλέπουμε". Έμαθα πως αντί να πάρει το αεροπλάνο πήρε το τρένο έφτανε πιο γρήγορα και ήταν πιο οικονομικά. Ήταν στο πέμπτο βαγόνι το εισιτήριο του» κατάθεσε.



«Εκείνη την νύχτα ένιωσα το θάνατο μαζί με το παιδί μου»

Με δάκρυα στα μάτια περιέγραψε τις στιγμές που σημάδεψαν για πάντα την ζωή της. «Είχε ανταλλάξει κάποια μηνύματα με μια φίλη του. Διαλύθηκε η ζωή μου εκείνη την νύχτα. Διαλύθηκε η οικογένεια, διαλύθηκαν τα πάντα. Εκείνη την νύχτα ένιωσα το θάνατο μαζί με το παιδί μου. Εκείνο το βράδυ βλέπαμε μια ταινία στην τηλεόραση. Μετά από λίγο όπως ήμουν στον καναπέ, έρχεται ένα κύμα ενέργειας, με χτυπάει στο στήθος σαν φωτιά. Ένιωθα την ζέστη. Ένιωθα μέσα από την φωτιά όλα να σκίζονται. Να προσπαθώ να βρω οξυγόνο. Πόνος; Δεν περιγράφεται αυτός ο πόνος που ένιωθα. Νόμιζα ότι πεθαίνω. Καιγόμουνα φοβήθηκα παρά πολύ δεν ξέρω τι συνέβη. Εκεί κάποια στιγμή ήρθε το οξυγόνο και πήρα ανάσα. Κράτησε σχεδόν 4 λεπτά. Κατάρρευσα. Εγώ έζησα, βρήκα το οξυγόνο. Το παιδί μου όμως δεν τα κατάφερε. Όταν συνήλθα είπα πάρε το παιδί του είπα. Κάποια στιγμή παίρνει αλλά δεν απάντησε ποτέ. Ήταν ενεργοποιημένο. Εκεί άρχισα να αισθάνομαι έντονα ανησυχία. Με πήρε από το σταθμό. Κατάλαβα πως είχε γίνει τρακάρισμα στα τρένα. Φύγαμε για Λάρισα. Προσπαθούσα να τον ηρεμήσω. Στο σημείο που έγινε τρακάρισμα είδαμε πως υπήρχε φωτιά κάτω. Είχε φώτα και αυτοκίνητα κάτω. Υπήρχε κινητικότητα. Υπήρχε πολύς καπνός και ακόμη καιγόταν τα βαγόνια. Μύριζε κάτι παράξενο», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου.



Στην συνέχεια της κατάθεσηγς της ανέφερε: «Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Ένας χαμός. Άνθρωποι έκλαιγαν και φώναζαν. Μας έφεραν λίστες με τους τραυματίες και τους επιζώντες. Περιμέναμε δεν ήταν πουθενά ο Ντένις. Μέσα μου ένιωθα πως είχε φύγει. Ήρθε και μου είπε πως το παιδί μας δεν είναι σε καμία λίστα άρα είναι καλά. Αν δεν είναι σε καμία λίστα του είπα σημαίνει πως δεν υπάρχει».



«Το απόλυτο χάος»

Με αυτόν τον τρόπον περίγραψε η μάρτυρας το τι συνέβαινε τις πρώτες ώρες στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας. «Πήγαμε στο Γενικό Νοσοκομείο όπου αντικρίσαμε το απόλυτο χάος. Ότι και ρωτάγαμε δεν ήξεραν τίποτα. Ρωτάγαμε πληροφορίες αλλά τίποτα. Είχα καταλάβει ότι ήμασταν εκεί, ήμασταν εμείς που θα παραλαμβάναμε φέρετρο. Μας ζήτησαν να δώσουμε λεπτομέρειες για τους ανθρώπους μας. Θεέ μου αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τι έχουν κομμάτια και ψάχνουν ποιος είναι; Είχα τρελαθεί. Σημείωσαν τα πάντα όσα τους είπαμε. Μας ζήτησαν DNA . Άκουγα απίστευτες κραυγές και κλάματα για κάποιος που κατέβηκαν κάτω για αναγνώριση», υποστήριξε.

«Ο Ντένις ήταν μια καμμένη μάζα στο κυλικείο»

Η κα Αγγέλοβα περίγραψε και το πώς η ίδια πληροφορήθηκε τον χαμό του παιδιού με πραγματικά οδυνηρό τρόπο. «Μας είπαν να περιμένουμε την ταυτοποίηση και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Παρασκευή απόγευμα με πήρε ένας αστυνομικός τηλέφωνο ο οποίος μου λέει πως ταυτοποιήθηκε ο Ντένις και μου μιλούσε με λεπτομέρειες για το γραφείο κηδειών. Ρώτησα το παιδί μου που βρέθηκε. Μου είπε "δεν ξέρω που ακριβώς αλλά ήταν από τα τελευταία άτομα που βρέθηκαν. Όταν σηκώσαμε το κυλικείο", μου λέει, "ήταν μια καμένη μάζα όλη μαζί". Τι εννοείτε του λέω; "Αυτά ξέρουμε μου είπε". Κλείνω το τηλέφωνο . Όταν σκέφτηκα όλα αυτά, είπα αυτοί δεν έχουν βρει το παιδί μου βρήκαν κομμάτια. Ένα μακελειό. Είχα ακούσει ότι τα φέρετρα ήταν σφραγισμένα και μας είπαν από το γραφείο τελετών πως δεν μπορούσαμε να τον δούμε».



«Τα δικά μας παιδιά πέτυχαν το Τζακ ποτ»

Στην κατάθεση της επέρριψε ευθύνες στο κράτος για την τραγωδία λέγοντας πως λίγες ημέρες μετά ο χώρος ήταν πεντακάθαρος. «Σταματήσαμε στο σημείο που έγινε η σύγκρουση επιστρέφοντας για Θεσσαλονίκη. Ο χώρος είχε μεταμορφωθεί, ήταν πεντακάθαρος. Μας έκανε τρομερή εντύπωση. Γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσε το μυαλό μου να καταλάβει πως έφυγε το παιδί μου με αυτόν τον τρόπο. Μετά είδα πως υπήρχαν επισημάνσεις και καταγγελίες πως υπήρχαν κενά στην ασφάλεια και έλλειψη προσωπικού. Όλα αυτά είχαν φτάσει στο υπουργείο και κανείς δεν έκανε τίποτα. Δεν λειτουργούσε ούτε το πιο απλό η σηματοδότηση. Τα δικά μας παιδιά πέτυχαν το Τζακ ποτ! Όσο ήμασταν εμείς στο ξενοδοχείο. Κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν τον πόνο μας. Στον χώρο του εγκλήματος είχαν ξεκινήσει εργασίες. Έσκαβαν. Τις πρώτες ώρες κόσμος έμπαινε και έβγαινε. Είδαμε τους πολιτικούς να πετάνε λουλούδια στα βαγόνια που χάθηκαν τα παιδιά μας. Ο τόπος εκεί αντί να είναι απόλυτα ελεγχόμενος έγινε μια πασαρέλα. Πάνω στα πτώματα και στα αίματα έφερναν φορτηγά και έσκαβαν; Τι πρωτόκολλο εφαρμόστηκε; Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για την αλλοίωση του χώρου; Έγινε τίποτε σωστό εκείνες τις ώρες», αναρωτήθηκε.



Διεξοδικά αναφέρθηκε σε ελλείψεις και παραλείψεις κατά την προανάκριση. «Ξαναζώ τις ίδιες στιγμές είναι πολύ δύσκολο. Η αιτία είναι ολική απανθράκωση. Αυτό περιγράφει πώς βρέθηκε το σώμα. Δεν υπάρχει όμως η αιτία θανάτου. Το παιδί μου κάηκε ζωντανό. Υπήρχε μια φωτιά που έκαψε το παιδί μου και μια πυρόσφαιρα. Δεν ξέρω μέχρι σήμερα τι έκαψε το παιδί μου. Βρέθηκε μια μάζα όλη μαζί. Κανείς δεν έδωσε έως σήμερα την αιτία θανάτου του παιδιού μου. Για την φωτιά ο κ. Μπακαΐμης δεν ασχολήθηκε. Η κυβέρνηση λέει πως τα έλαια σιλικόνης ευθύνονται για την φωτιά και την πυρόσφαιρα. Δεν είμαι ειδικός. Απλά να θέσω όλα αυτά που με προβληματίζουν. Δεν μπορώ να πιστέψω σε κάτι όταν υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και κάποια δεν ερευνήθηκαν καθόλου. Από την στιγμή που υπάρχουν και πραγματογνωμοσύνες ότι υπάρχει κάποια χημική ουσία και αυτό το κομμάτι αντί να το ερευνήσει κλείνει την υπόθεση ο εφέτης ανακριτής. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι έθαψα, τι μου έδωσαν. Επίσημα εγώ δεν ξέρω τι παιδί μου από το πέθανε. Αυτό που με προβληματίζει και δεν μπορεί να με πείσει είναι ότι το παιδί μου έφυγε από τα έλαια σιλικόνης. Σε αυτήν την ανάκριση υπάρχουν πολλά κενά, αντιφάσεις και παραλήψεις. Τα περισσότερα στοιχεία της έρευνας τα έχουν εισφέρει συγγενείς. Ο κ. Μπακαΐμης επιλεκτικά αποφάσισε τι θα ερευνήσει και τι όχι», περίγραψε.



«Έχω εμπιστοσύνη σε ανθρώπους με συνείδηση»

Έκλεισε την κατάθεση της απευθυνόμενη στο δικαστήριο. «Ως μητέρα δυσκολεύομαι να έχω εμπιστοσύνη στην λεγόμενη ανεξάρτητη δικαιοσύνη του κ. Μητσοτάκη, ως θεσμός. Όμως, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έχω εμπιστοσύνη σε ανθρώπους με συνείδηση και ψυχή και καρδιά που υπηρετούν αυτή τη Δικαιοσύνη. Άνθρωποι που μπορούν να σταθούν απέναντι στην αλήθεια χωρίς φόβο», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα