Το άγριο φονικό διαπράχθηκε το περασμένο Σάββατο (21/11) στο μαντρί του 50χρονου, στο Περιθώρι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 50χρονος σκότωσε τον νεαρό στο μαντρί του, έθαψε τη σορό του σε χωράφι και επί πέντε ημέρες κρατούσε κρυφό το έγκλημα, την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τα ίχνη του 24χρονου.

Το μαντρί που έγινε το φονικό στη Δράμα:



«Είχαμε σχέση, ζητούσε χρήματα»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και ότι εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα. Αυτό, όπως ισχυρίστηκε, ήταν το κίνητρο που τον οδήγησε στη δολοφονία.



Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του θύματος για να μεταφέρει τη σορό του σε αγροτική περιοχή, όπου την έθαψε. Στη συνέχεια οδήγησε το όχημα και το στάθμευσε σε άλλο σημείο, όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει τα ίχνη του, ζήτησε από τον 23χρονο ανιψιό του να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του 24χρονου, και να τον μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι. Ο 23χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της συνέργειας. Το εάν γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η δολοφονία δεν έχει διευκρινιστεί και αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης.





Πέντε ημέρες χωρίς ίχνη του 24χρονου

Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό τηλέφωνο του νεαρού απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί του. Ο 24χρονος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες, και την ημέρα της εξαφάνισής του είχε μεταβεί στην περιοχή για να συναντήσει τον 50χρονο.



Οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί εξαρχής στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει προέκυπτε ότι ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Η υπόθεση της εξαφάνισης εξιχνιάστηκε όταν ο 50χρονος ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό του νεαρού.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της συνέργειας.



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα