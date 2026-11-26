Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης ομολόγησε τη δολοφονία του Βούλγαρου υπηκόου και υπέδειξε το σημείο ταφής σε χωράφι, με τις αρχές να προχωρούν ήδη στην εκταφή της σορού.

Το κίνητρο για το φονικό φαίνεται πώς ήταν γεγονός ότι οι δύο άνδρες διατηρούσαν σεξουαλικές επαφές και, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο δράστης, το θύμα τού ζητούσε διαρκώς χρήματα.

Η δολοφονία διαπράχθηκε σε μαντρί με τη χρήση καραμπίνας, η οποία δεν είχε εντοπιστεί στο σπίτι του δράστη κατά την κατ' οίκον έρευνα.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε ενώ στη συνέχεια, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις αρχές.

Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα