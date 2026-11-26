Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με ψηλές κυρίως νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 και αργότερα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ στα στα ανατολικά και τοπικά στα νότια θα καταστεί μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 23 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και στα ανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Το Σάββατο θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι το Σάββατο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή αναμένεται πτώση για να επιστρέψει κοντά στις μέσες τιμές.