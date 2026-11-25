Η κ. Μιχαηλίδου απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στο Υπουργείο Παιδείας για τις μη θεσμοθετημένες εκδρομές μαθητών.

Η Υπουργός χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη σημερινή συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχε και η ίδια.

Όπως είπε, «τέθηκαν οι επιφυλάξεις, τα επιχειρήματα των εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, κυρίως το θέμα της μονιμοποίησης χωρίς εξέταση, το θέμα της αξιοποίησης του μητρώου για την κάλυψη των θέσεων των αναγκών του Υπουργείου. Δόθηκε στις οργανώσεις και η γνωμάτευση».

«Υπήρχε ένα κλίμα κατανόησης. Γνωρίζουμε όλη την έγνοια και την προτεραιότητα που δίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στα θέματα παιδείας. Να πούμε ότι ο στόχος όλων είναι να έχουμε βελτίωση και ποιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτός ο στόχος είναι κοινός», ανέφερε.

«Από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει τα νομικά κωλύματα. Ζητήθηκε από τις οργανώσεις να μελετήσουν τη γνωμάτευση, αν υπάρχει κάποια εισήγηση να την δώσουν στο Υπουργείο μέχρι το Σαββατοκύριακο», σημείωσε.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι θα προγραμματιστεί νέα συνάντηση αν χρειαστεί «ώστε να προχωρήσουμε όπως ήταν στις προβλέψεις μας, αρχές του Δεκέμβρη να πάμε στη Βουλή».