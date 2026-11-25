Στο προσκήνιο επανέρχονται τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στην Κύπρο, με αφορμή την υπόθεση της 17χρονης και το γεγονός ότι δεν μετέβη ιατροδικαστής στη σκηνή.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Θεοφάνης Ανδρέου, δικηγόρος του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, εξαπέλυσε πυρά κατά του Υπουργείου Υγείας και υπηρεσιακών λειτουργών, καταγγέλλοντας την απουσία θεσμοθετημένων πρωτοκόλλων και κάνοντας λόγο για σοβαρές αδυναμίες του συστήματος.

«Εδώ και 22 μήνες κανένας δεν έχει καταρρίψει τη νομική μου θέση. Η υπόθεση του Νικόλα Χαραλάμπους είναι η αφορμή για να ανακαλύψει κάποιος τη γύμνια ολόκληρου του συστήματος και ποιοι ευθύνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πρωτόκολλα δεν υπάρχουν»

Ο κ. Ανδρέου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να υποχρεώνει έναν ιατροδικαστή να μεταβεί στη σκηνή για αυτοψία, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι εγείρεται ζήτημα ηθικής ευθύνης.

«Πρωτόκολλα δεν υπάρχουν. Το Υπουργείο Υγείας ψεύδεται ασύστολα», δήλωσε, προσθέτοντας πως στην Κύπρο ο ρόλος του ιατροδικαστή αντιμετωπίζεται υποβαθμισμένα.

Σε ό,τι αφορά τον πελάτη του, διευκρίνισε ότι ο Νικόλας Χαραλάμπους συνεργάζεται με την Αστυνομία, δεν βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δικαιωθεί σε όλα τα επίπεδα.

Καταγγελίες για χειραγώγηση και παραπληροφόρηση

Ο δικηγόρος επέρριψε ευθύνες σε υπηρεσιακούς λειτουργούς, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησαν να χειραγωγήσουν τους ιατροδικαστές, ενώ ισχυρίστηκε ότι υπήρξε παραπληροφόρηση τόσο του Υπουργού Υγείας όσο και του κ. Φυτιρή.

Παράλληλα, κάλεσε τους αρμοδίους να παρουσιάσουν τα πρωτόκολλα που επικαλούνται, προαναγγέλλοντας καταγγελία κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Δεν κατάφεραν να χειραγωγήσουν τον κ. Νικόλα Χαραλάμπους. Είναι ύποπτο όλο αυτό το μπάχαλο», ανέφερε.

«Εδώ μιλούμε για μια γυναίκα που έχασε την κόρη της»

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση της 17χρονης και στη μη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή, ο κ. Ανδρέου στάθηκε στην ανθρώπινη και ηθική διάσταση του ζητήματος.

«Η αλήθεια είναι υπέρτατο αγαθό. Εδώ μιλούμε για μια γυναίκα που έχασε την κόρη της. Υπάρχει ηθικό κομμάτι», τόνισε.

Ο ίδιος εξέφρασε προβληματισμό για τη στάση των εμπλεκομένων, αποδίδοντας ευθύνες σε πρόσωπα που κατείχαν θέσεις-κλειδιά στο σύστημα.

Καταλήγοντας, επανέλαβε τη θέση του ότι ο πελάτης του οδηγήθηκε σε πειθαρχική διαδικασία για μια υπόθεση την οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει ανύπαρκτη.