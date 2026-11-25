Η 28χρονη Μέγκαν Χαμ Γκασκ, η οποία εργαζόταν ως καθηγήτρια στο Λύκειο του Γκρίνγουντ, συνελήφθη τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης η Γκασκ παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με μαθητή της, υποστηρίζοντας ότι περίμενε μέχρι εκείνος να γίνει 17 ετών.

Στην ομολογία της, η Γκασκ υποστήριξε ότι διατηρούσε συναινετική σχέση με τον μαθητή, η οποία ξεκίνησε μόνο όταν εκείνος έγινε 17 ετών. Ωστόσο, πέρα από την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης μαθητή ηλικίας 16 ή 17 ετών, σε βάρος της απαγγέλθηκαν και κατηγορίες για σεξουαλική επαφή με ανήλικο κάτω των 16 ετών, που είναι το όριο ηλικίας συναίνεσης στη Νότια Καρολίνα.

Η 28χρονη εκπαιδευτικός Μέγκαν Χαμ Γκασκ

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα για την υπόθεση στις 9 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την παραίτηση της Γκασκ από τη θέση της στο τμήμα MLL (Multilingual Learner – Πολύγλωσσοι Μαθητές) του Λυκείου στο οποίο εργαζόταν.



Η Γκασκ κρατείται με το συνολικό ποσό της εγγύησής της να έχει οριστεί στα 100.000 δολάρια.

Αξιωματούχοι της σχολικής περιφέρειας δήλωσαν ότι συνεργάζονται με τις αρχές στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. «Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας παραμένουν οι ύψιστες προτεραιότητές μας. Οι καταγγελίες τέτοιας φύσης προκαλούν βαθιά ανησυχία και δεν συνάδουν με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις προσδοκίες που έχουμε από τους εργαζομένους στους οποίους εμπιστευόμαστε την εκπαίδευση και τη φροντίδα των μαθητών μας» ανέφερε η σχολική περιφέρεια σε ανακοίνωσή της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα