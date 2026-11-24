Όπως καταγγέλλει η οργάνωση, οι γονείς της, Βόρια Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, μετέβησαν το περασμένο Σάββατο (21/11) στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπέβαλαν καταγγελία κατά του συντρόφου της 19χρονης που φέρεται να την άφησε έγκυο.

Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, οι δύο γονείς ανάγκασαν τη 19χρονη να καταπιεί περίπου 30 αντιεπιληπτικά χάπια και στη συνέχεια να την ξυλοκόπησαν άγρια. Όταν διαπίστωσαν ότι η κόρη τους ήταν ακόμη ζωντανή, της προκάλεσαν ασφυξία χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι, σύμφωνα με την οργάνωση.

Πηγές που επικαλείται η Hengaw ανέφεραν ότι και οι δύο γονείς ομολόγησαν τη δολοφονία της κόρης τους, όταν έφτασε στο σπίτι προσωπικό των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν από την αστυνομία αργότερα την ίδια ημέρα, στην πόλη Σαναντάτζ, στο δυτικό Ιράν.

Η αστυνομία, επικαλούμενη τις καταθέσεις των γονέων, απέδωσε τη δολοφονία σε «οικογενειακές διαφορές». Ωστόσο, τόσο η Hengaw όσο και η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hana χαρακτήρισαν τη γυναικοκτονία «έγκλημα τιμής».

Τρεις δολοφονίες νεαρών γυναικών μέσα σε λίγες ημέρες

Η δολοφονία της Φαταχί είναι η τρίτη υπόθεση δολοφονίας νεαρής γυναίκας ή ανήλικου κοριτσιού στο Ιράν που έχει προκαλέσει πανεθνική κατακραυγή μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας.

Στις 18 Νοεμβρίου, η 23χρονη Σαντάφ Χαγκμπίν πυροβολήθηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια του πάρτι γενεθλίων της στην επαρχία Γκιλάν, στο βόρειο Ιράν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, δράστης ήταν ο πρώην σύντροφός της, ενώ η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Khabaronline ανέφερε ότι πιθανό κίνητρο της δολοφονίας ήταν η άρνηση της 23χρονης να τον παντρευτεί.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Νοεμβρίου, η σορός της 16χρονης Σογκάντ Σαγιαντί είχε εντοπιστεί στον προαύλιο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στην πόλη Κερμανσάχ του δυτικού Ιράν.

Η μαθήτρια είχε προειδοποιήσει ρητά τους υπευθύνους του σχολείου της την προηγουμένη ότι, εάν επέστρεφε στο σπίτι μαζί με τον πατέρα της, εκείνος θα της έκανε κακό ή ακόμη και θα τη σκότωνε.

Ο θάνατός της σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η διεύθυνση του σχολείου θηλέων Ραζβάν φέρεται να κάλεσε τον πατέρα της, όταν πληροφορήθηκε ότι η 16χρονη επικοινωνούσε με έναν υποψήφιο σύντροφο, τον οποίο εκείνος δεν ενέκρινε.

Σύμφωνα με τη Hengaw, ο πατέρας της, Κιουμάρς Σαγιαντί, ξυλοκόπησε άγρια την κόρη του μπροστά σε συμμαθήτριές της και μέλη του προσωπικού του σχολείου. Φέρεται, μάλιστα, να συνέχισε την επίθεση έξω από το σχολείο, χτυπώντας επανειλημμένα το κεφάλι της σε έναν τοίχο.

Η οργάνωση υποστηρίζει, επικαλούμενη πηγές με γνώση της υπόθεσης, ότι την επόμενη ημέρα ο πατέρας της τη δολοφόνησε στο όνομα της λεγόμενης «οικογενειακής τιμής», πετώντας την από τον πέμπτο όροφο της οικογενειακής κατοικίας.

Ο πατέρας της συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και ανθρωποκτονία, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και η διευθύντρια του σχολείου με την υποψία αμέλειας, όπως μετέδωσε το συνδεδεμένο με τις δικαστικές αρχές πρακτορείο ειδήσεων Mizan, επικαλούμενο τον επικεφαλής εισαγγελέα της επαρχίας, Χαμιντρεζά Καρίμι.

Η διευθύντρια αρνήθηκε ότι ο πατέρας της μαθήτριας είχε κληθεί στο σχολείο εξαιτίας της επιλογής συντρόφου της κόρης του.

Από την πλευρά της, η διεύθυνση εκπαίδευσης της Κερμανσάχ έδωσε διαφορετική εκδοχή για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας είχε επισκεφθεί το σχολείο για να παραλάβει τον μαθητικό φάκελο της κόρης του και να διευθετήσει τη μεταγραφή της σε σχολείο της πόλης Γκιλάν-ε Γαρμπ, στο δυτικό Ιράν.

Η 16χρονη ζούσε με τον πατέρα και τη μητριά της μετά τον χωρισμό των γονέων της, πριν από αρκετά χρόνια. Κατά το διάστημα αυτό, ο πατέρας της φέρεται να της είχε απαγορεύσει κάθε επικοινωνία με τη μητέρα της.

Πατέρας στραγγάλισε τη 16χρονη κόρη του επειδή δεν ενέκρινε τον σύντροφό της

Μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας καταγράφηκε στις 29 Οκτωβρίου, με θύμα τη 16χρονη Νεσά Αλιζαντέχ, μαθήτρια από το χωριό Καλβάνς, στην περιοχή Χόι της επαρχίας του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν.

Η ανήλικη φέρεται να στραγγαλίστηκε από τον πατέρα της, έπειτα από διαφωνία σχετικά με την επιλογή του άνδρα που επιθυμούσε να παντρευτεί.

Ο πατέρας της θεωρούσε ότι η συμπεριφορά της αποτελούσε «ατίμωση» για την οικογένεια, ενώ πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στη Hengaw ότι η 16χρονη είχε εγκαταλείψει το πατρικό της σπίτι λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της, καθώς η οικογένειά της αντιδρούσε στην επιθυμία της να παντρευτεί έναν άνδρα της δικής της επιλογής.

Στη συνέχεια, συγγενείς της την ανάγκασαν να επιστρέψει στο σπίτι.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της ανήλικης, ο πατέρας της επιχείρησε αρχικά να προχωρήσει εσπευσμένα στην ταφή της. Ωστόσο, οι συνθήκες του θανάτου της προκάλεσαν υποψίες στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διέταξαν τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης, από την οποία προέκυψε ότι η 16χρονη είχε πεθάνει από στραγγαλισμό.

Ο πατέρας της παραμένει υπό κράτηση. Έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης, ο ίδιος ομολόγησε κατά την ανάκρισή του ότι δολοφόνησε την κόρη του για λόγους που περιέγραψε ως ζήτημα «οικογενειακής τιμής».

Τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες στο Ιράν το 2025

Σύμφωνα με στοιχεία, τουλάχιστον 84 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν στο Ιράν από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου του 2026.

Σε 75 περιπτώσεις, οι δράστες ήταν πρόσωπα γνωστά στα θύματα, ενώ οκτώ ανήλικα κορίτσια δολοφονήθηκαν από τους πατέρες, τους αδελφούς τους ή άλλους εξ αίματος συγγενείς.

Όπως αναφέρει η Hengaw, το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες σε ολόκληρο το Ιράν, εκ των οποίων οι 31 συνδέονταν με πιθανά κίνητρα «οικογενειακής τιμής».

Τουλάχιστον 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν επειδή απέρριψαν προτάσεις γάμου, δέκα επειδή ζήτησαν διαζύγιο, ενώ άλλες δέκα ήταν θύματα γάμων σε ανήλικη ηλικία και δολοφονήθηκαν από τους συζύγους τους.

Το νομικό πλαίσιο που προβλέπει επιεικέστερη μεταχείριση για τους δράστες

Οι διαδοχικές δολοφονίες έχουν αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για την ψήφιση νομοθεσίας που θα προστατεύει τις γυναίκες και τα κορίτσια του Ιράν από τη βία, η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Ο ισλαμικός ποινικός κώδικας του Ιράν δεν αναγνωρίζει τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής» ως αυτοτελές ποινικό αδίκημα, ενώ περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν την επιεικέστερη μεταχείριση των δραστών.

Βάσει του άρθρου 301 του ισλαμικού ποινικού κώδικα, οι πατέρες και οι παππούδες από την πλευρά του πατέρα εξαιρούνται από την εφαρμογή του «κισάς», της αρχής της ανταποδοτικής τιμωρίας, η οποία σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας μπορεί να συνεπάγεται τη θανατική ποινή.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις «εγκλημάτων τιμής» επιβάλλονται ποινές φυλάκισης από τρία έως δέκα χρόνια, αντί της θανατικής ποινής που μπορεί να επιβληθεί για άλλες περιπτώσεις ανθρωποκτονίας.

Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των «εγκλημάτων τιμής» στο Ιράν ποικίλλουν, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 τέτοιες δολοφονίες κάθε χρόνο.

Ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται στις αρχές, δηλώνονται ψευδώς ή καταγράφονται με διαφορετική αιτία θανάτου.

Protothema.gr