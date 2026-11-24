Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 3 το απόγευμα της Τρίτης, χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου και στην παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας, Γιαννάκη Γεωργίου, του Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού, Στέλιου Αριστείδου και του Δημάρχου Πολεμιδιών, Άντρου Θεοδώρου.

Η οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και συμμαθήτριες της άτυχης 17χρονης, φορώντας άσπρα ρούχα, αποχαιρέτησαν την Κυριακή, στο λευκό της φέρετρο, ενώ επικήδειο λόγο είπε η Διευθύντρια του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, Βαλεντίνα Σαλτέ.

Όπως είπε, ο θάνατος της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στο σχολείο, προσθέτοντας ότι ήταν ένα κορίτσι που «ξεχώριζε για την ευγένεια της ψυχής του, για την προσήλωση στα μαθήματα, την άριστη επίδοση, τη σοβαρότητα και την ωριμότητα, το εξαίρετο ήθος και τις αμέτρητες αρετές και την πάντοτε άψογη συμπεριφορά».

Από προχθές, συνέχισε, το σχολείο θρηνεί για την απώλεια της, συμπάσχει με την οικογένεια και πενθεί για την απουσία της, με «τις σημαίες μας να κυματίζουν μεσίστιες, όπως και οι καρδιές όλων μας».

Την Κυριακή αποχαιρέτησε το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο καθώς και οι συμμαθήτριες της, οι οποίες αναφέρθηκαν στις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί και στα όνειρα που έκαναν για το μέλλον.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων ενώ, κατόπιν παράκλησης της οικογένειας, έγιναν εισφορές για την ανήλικη αδελφή της Κυριακής.

ΚΥΠΕ