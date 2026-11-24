Σύμφωνα με την αστυνομία του Νόρφολκ, το απόγευμα της Δευτέρας, οι Αρχές δέχθηκαν κλήση για ύποπτη δραστηριότητα στο ακίνητο. Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, drones και ελικοπτέρου, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες εντός του κτήματος. Αμφότεροι παραμένουν υπό κράτηση.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι στην κατοικία δεν βρισκόταν κανείς την ώρα του περιστατικού, ενώ το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι δεν σχολιάζει ζητήματα ασφαλείας.

Η εξοχική κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν διαμένουν μόνιμα στο Άνμερ Χολ, αλλά χρησιμοποιούν την κατοικία ως εξοχικό τους κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Η έπαυλη, η οποία διαθέτει δέκα υπνοδωμάτια, αποτέλεσε γαμήλιο δώρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο ζευγάρι μετά τον γάμο του το 2011.

Η κύρια κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ βρίσκεται στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, στο Μπέρκσαϊρ.

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