Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε στην εξάπλωση των εξωσχολικών εκδρομών σε ολόκληρη την Κύπρο και στην ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ασφαλέστερο πλαίσιο για τους μαθητές.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες εκδρομές ξεκίνησαν πριν από χρόνια από σχολεία της Λευκωσίας, ωστόσο πλέον διοργανώνονται σε παγκύπρια κλίμακα, με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών.

Οι εκδρομές οργανώνονται από τους ίδιους τους μαθητές, εκτός του επίσημου σχολικού προγράμματος.

Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου τόνισε ότι, από τη στιγμή που πρόκειται για ανήλικα παιδιά, οι οργανωμένοι γονείς δεν μπορούν να παραμένουν αμέτοχοι.

«Δεν μπορούμε να είμαστε απλοί θεατές. Είναι τα δικά μας τα παιδιά που πάνε. Είναι ανήλικα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν βρεθεί σωστός τρόπος λειτουργίας, να μη γίνονται»

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η άμεση κατάργηση των εξωσχολικών εκδρομών, αλλά η εξεύρεση τρόπου ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια.

Ωστόσο, έθεσε και ένα σαφές όριο.

«Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος σωστής λειτουργίας. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος σωστής λειτουργίας, η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τέτοιες εκδρομές αποτελούν για πολλούς μαθητές μια σημαντική εμπειρία, καθώς προσφέρουν στιγμές ξεγνοιασιάς και αναμνήσεις από τα τελευταία σχολικά τους χρόνια.

Στο επίκεντρο η νεανική παραβατικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα περιστατικά νεανικής παραβατικότητας που καταγράφονται σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται στην απαγόρευση των εκδρομών.

«Τα λάθη των παιδιών μας είναι αντιγραφή των δικών μας συμπεριφορών», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ευθύνη τόσο των γονέων όσο και της Πολιτείας.

Όπως εξήγησε, στόχος πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών και η προστασία των παιδιών που συμμετέχουν στις εκδρομές.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας οργανωμένων γονέων

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας αποκάλυψε ότι οι οργανωμένοι γονείς είναι πρόθυμοι να εξετάσουν ακόμη και το ενδεχόμενο να συμμετέχουν πιο ενεργά στην επίβλεψη των εξωσχολικών εκδρομών.

Εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι σύνδεσμοι γονέων θα μπορούσαν να αναλάβουν ρόλο στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων προστασίας.

«Εάν για να λειτουργήσει το όλο σύστημα το μόνο πράγμα που υπολείπεται είναι να εμπλακούμε εμείς οργανωμένα ως σύνδεσμοι, θα το κάνουμε», ξεκαθάρισε.

Προβληματισμός στις οικογένειες

Μετά την τραγωδία στην Κακοπετριά, αρκετοί γονείς εκφράζουν ανησυχία για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε προγραμματισμένες εξωσχολικές εκδρομές.

Ο Λοΐζος Κωνσταντίνου επιβεβαίωσε ότι η Συνομοσπονδία γνωρίζει τον προβληματισμό που επικρατεί στις οικογένειες.

Το μήνυμα των οργανωμένων γονέων είναι ότι οι εκδρομές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως ζήτημα απαγόρευσης ή ελευθερίας, αλλά κυρίως ως ζήτημα ασφάλειας και συλλογικής ευθύνης.

Η ανάγκη για συντονισμό μεταξύ γονέων, μαθητών, σχολείων και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης.

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