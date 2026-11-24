Ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, η Σελήνη εμφανιζόταν σχεδόν ολόγιομη, ενώ η αποψινή πανσέληνος είναι ταυτόχρονα και υπερπανσέληνος, καθώς το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς του γύρω από τη Γη.

Καθώς το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, ενδέχεται να αποκτήσει πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις, καθώς το φως του διαπερνά μεγαλύτερο τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας.



Γιατί η αποψινή πανσέληνος είναι μεγαλύτερη και φωτεινότερη

Το φαινόμενο της υπερπανσελήνου παρατηρείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά ή βρίσκεται κοντά στο περίγειο, δηλαδή στο σημείο της τροχιάς της Σελήνης όπου η απόστασή της από τη Γη είναι η μικρότερη.

Αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, περίπου στις 23:00, η Σελήνη θα βρεθεί σε απόσταση 359.347 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Η αποψινή πανσέληνος είναι η τελευταία του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ οι επόμενες δύο υπερπανσέληνοι αναμένονται τον Δεκέμβριο του 2026 και τον Ιανουάριο του 2027.



Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»



Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τις παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με την προετοιμασία των συγκεκριμένων ζώων για τον χειμώνα.

Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, οι κάστορες συγκεντρώνουν αποθέματα τροφής και προετοιμάζουν τις φωλιές τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες των επόμενων μηνών.



Η ονομασία συνδέεται επίσης με την ιστορία του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, καθώς ο Νοέμβριος ήταν η εποχή κατά την οποία οι κυνηγοί τοποθετούσαν παγίδες για κάστορες, των οποίων το τρίχωμα είχε γίνει πυκνότερο ενόψει του χειμώνα.

Με την πάροδο των χρόνων, το «Beaver Moon» καθιερώθηκε ως μία από τις γνωστότερες παραδοσιακές ονομασίες της πανσελήνου του Νοεμβρίου.

Πηγή: protothema.gr