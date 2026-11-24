Ο άνδρας βρισκόταν καθισμένος πάνω στη μοτοσικλέτα του, χωρίς να γνωρίζει ότι σε ελάχιστο χρόνο θα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη κατάσταση.

Το ατύχημα σημειώθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα αφότου ο μοτοσικλετιστής κατάφερε να απομακρυνθεί από τον κίνδυνο.

Η χρονική συγκυρία αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς μια μικρή καθυστέρηση θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε εντελώς διαφορετική εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr