Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την τεχνολογική πρόοδο που έχουν επιτύχει στον τομέα των αυτόνομων και μη επανδρωμένων αεροχημάτων, οι Ουκρανοί φέρονται διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τη δράση τους προβάλλοντας πολλαπλά την ισχύ τους, όταν η Μεσόγειος τείνει να καταστεί ορμητήριο τόσο για τη Ρωσία, όσο και για άλλες αναθεωρητικές δυνάμεις.

2.400 χιλιόμετρα μακριά

Το ενδεχόμενο η ουκρανική υπεροχή σε θαλάσσια drones να γίνει συστηματικά μέρος της υψηλής στρατηγικής του Κιέβου και εκτός των τειχών προκαλεί την ίδια ώρα βαθύ προβληματισμό τόσο στον ευρωπαϊκό Νότο, όσο και στις χώρες της λεκάνης της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς οι ισορροπίες θα καταστούν εξαιρετικά εύθραυστες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ευρύτερης ανάφλεξης. «Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να συνεχιστεί μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ιταλία», δήλωσε από πλευράς του ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι η ουκρανική επιχείρηση κατά δύο ρωσικών πλοίων έλαβε χώρα στην περιοχή του λιμανιού της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, δηλαδή 2.400 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία, αποτύπωσε τα δυνητικά επιχειρησιακά όρια των Ουκρανών, δηλαδή την ικανότητά τους να επιχειρούν αποτελεσματικά πλέον σε τόσο μεγάλη περίμετρο εκτός Κιέβου, μια εβδομάδα μετά το πλήγμα στη γέφυρα του Κερτς, κομβικό σημείο για τον ανεφοδιασμό της Κριμαίας.

Η περίπτωση της Λιβύης

Την εκτέλεση ουκρανικών επιχειρήσεων στην ανατολική Λιβύη διευκολύνει και η πολιτική κατάσταση αστάθειας που επικρατεί στη χώρα, επιτρέποντας σε ξένες δυνάμεις να αναπτύξουν διπλωματικές σχέσεις και στρατιωτικές βάσεις με διαφορετικές φυλές της Λιβύης. Πληροφορίες θέλουν έντονη στρατιωτική παρουσία, ακόμη και επιχειρήσεις των Ουκρανών στη δυτική Λιβύη (υπό την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Τρίπολης), οι αρχές της οποίας αρνούνται κάθε σχετικό ενδεχόμενο επίσημα.

Ωστόσο, η δραστηριότητα των Ουκρανών δεν είναι ασύνδετη με τη ρωσική παρουσία στη Λιβύη, τόσο στρατιωτική, όσο και σε επίπεδο ανεφοδιασμού στην ανατολική και νότια πλευρά, σε συνεργασία με τον Χαφτάρ και τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό. Υπό αυτό το πρίσμα, η Μόσχα χρησιμοποιεί λιμάνια, όπως αυτά της Βεγγάζης και του Τομπρούκ για ανεφοδιασμό πλοίων, μεταφορά εφοδίων, όπως και υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Αφρική, ειδικά μετά την απώλεια των θέσεων της Ρωσίας στη Συρία. Κατά άλλες πηγές, η Μόσχα έχει και αεροπορική παρουσία σε βάσεις στη Λιβύη με μαχητικά, drones και συστήματα αεράμυνας, διευκολύνοντας τις ρωσικές δυνάμεις μέσω συμφωνιών με τη διοίκηση Χαφτάρ τόσο στην επιμελητεία, όσο και σε επιχειρήσεις με επίκεντρο το Σαχέλ.

Αντίθετα, υπέρ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στη δυτική Λιβύη έχει ταχθεί η Τουρκία, με την Άγκυρα να παρέχει τεχνογνωσία, drones, όπως τα Bayraktar, στρατιωτική παρουσία σε βάσεις (όπως η Al-Watiya), αλλά και εκπαίδευσεις στη δυτική πλευρά, την στιγμή που επιδιώκει να διαδραματίσει και ρόλο διαμεσολαβητή, επιχειρώντας να επεκτείνει την επιρροή της και προς την πλευρά του Χαφτάρ.

Το καμπανάκι της CIA

Την ίδια ώρα, τον κώδωνα του κινδύνου έχει κρούσει η CIA στον ευρωπαϊκό Νότο, καθώς σε απόρρητη έκθεσή τους οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ «έχουν προειδοποιήσει τις νότιες πολιτείες για μια πιθανή επίθεση στη Μόσχα, η οποία θα οδηγήσει τη Ρωσία να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εμβέλειας 600 χιλιομέτρων από εμπορικά πλοία προς την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία» σύμφωνα με το Euronews.

Συγκεκριμένα, η Ρωσία σκόπευε να εκτοξεύσει τους τρομερούς πυραύλους Gerbera, με βεληνεκές 600 χλμ., από πλοία, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η λιθουανική κυβέρνηση και δημοσίευσε η El Mundo, αφού το σενάριο της επίθεσης περιλάμβανε εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών από εμπορικά πλοία μεταμφιεσμένα σε συνηθισμένα εμπορικά πλοία. Κριτήριο για μια τέτοιου είδους ρωσική επιχείρηση δεν θα αποτελούσε η εγγύτητα, αλλά η ευπάθεια, αφού για παράδειγμα η Μαδρίτη δε διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα αεράμυνας για κάθε είδους απειλή, ενώ και οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν ισάριθμες εκλογικές αναμετρήσεις μέσα στο 2027.

Πηγή: protothema.gr