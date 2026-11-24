Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που πρόσκειται στο κίνημα Ανσαραλά, όπως είναι επισήμως γνωστοί οι Χούθι, σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν αυτοκίνητα και φορτηγά στην περιοχή Ουάντι Μαμπάκ της επαρχίας Λαχτζ.

«Ο απολογισμός της στοχοποίησης, από αεροσκάφη του σαουδάραβα εχθρού, αυτοκινήτων και φορτηγών στην Ουάντι Μαμπάκ, στην επαρχία Λαχτζ, αυξήθηκε σε 25 μάρτυρες ή αγνοούμενους, καθώς και έξι τραυματίες», μετέδωσε το πρακτορείο.

Κατά την ίδια πηγή, οι συνεχιζόμενες πτήσεις σαουδαραβικών πολεμικών αεροσκαφών στην περιοχή δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης και την πρόσβαση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Ο απολογισμός των θυμάτων προέρχεται από το μέσο ενημέρωσης των ανταρτών και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι Χούθι προειδοποιούν τη Σαουδική Αραβία για αντίποινα



Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σάρια, είχε αναφερθεί τη Δευτέρα (23/11) στους βομβαρδισμούς, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις δεν θα μείνουν «χωρίς ανταπόδοση», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει αριθμό θυμάτων.

Τα νέα πλήγματα ακολουθούν προηγούμενους βομβαρδισμούς της σαουδαραβικής Πολεμικής Αεροπορίας στη γειτονική παραθαλάσσια επαρχία Χοντάιντα, η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες.

Σύμφωνα με την Ανσαραλά, στις επιθέσεις εκείνες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, αριθμός που επίσης προέρχεται από την πλευρά των Χούθι.

Η προέλαση προς την Άντεν και ο έλεγχος των Στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται ενώ ο πόλεμος στην Υεμένη έχει αναζωπυρωθεί από τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, με τη χώρα να μετατρέπεται σε ακόμη ένα μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι κατέλαβαν το σύνολο της δυτικής ακτογραμμής της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η εξέλιξη ακολούθησε την αποχώρηση δυνάμεων πιστών στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από περιοχές της δυτικής ακτής.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς συνδέει τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Χούθι έχουν επεκτείνει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην επαρχία Λαχτζ, καταλαμβάνοντας επιπλέον εδάφη και πλησιάζοντας την Άντεν, όπου έχει εγκατασταθεί η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση μετά την απώλεια της πρωτεύουσας Σανάα το 2014.

Οι αντάρτες ελέγχουν ήδη εκτεταμένες περιοχές στη βόρεια Υεμένη, στις οποίες περιλαμβάνονται ορισμένα από τα πλέον πυκνοκατοικημένα τμήματα της χώρας, που παραμένει η φτωχότερη της Αραβικής Χερσονήσου.

Επιθέσεις σε αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας



Παράλληλα με την προέλασή τους στο εσωτερικό της Υεμένης, οι Χούθι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας κυρίως αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ενεργειακές υποδομές.

Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει επίσης επιβάλει αποκλεισμό στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο.

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ο έλεγχος των Στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών μεταφορών, καθώς η σύγκρουση στην Υεμένη αποκτά ολοένα μεγαλύτερη περιφερειακή διάσταση.

Πηγή: protothema.gr