Έχετε ποτέ αισθανθεί ενοχές επειδή περάσατε ένα απόγευμα στον καναπέ, διαβάζοντας ένα βιβλίο ή βλέποντας μια ταινία, αντί να ασχοληθείτε με τις εκκρεμότητές σας; Μήπως ακόμη και στις διακοπές δυσκολεύεστε να χαλαρώσετε, επειδή σκέφτεστε όλα όσα θα μπορούσατε να κάνετε; Το αίσθημα ότι κάθε μας στιγμή πρέπει να είναι γεμάτη παραγωγικότητα, να πετυχαίνουμε στόχους και να αξιοποιούμε κάθε λεπτό της ημέρας έχει γίνει για πολλούς μια καθημερινή πηγή πίεσης.

4 τρόποι να απαλλαγούμε από την ενοχή που συνδέεται με την παραγωγικότητα

Αντιμετωπίστε την ξεκούραση ως απαραίτητη αποκατάσταση

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η βόλτα, το μαγείρεμα ή μια ημέρα χωρίς υποχρεώσεις αποτελούν χάσιμο χρόνου. Στην πραγματικότητα, η ξεκούραση επιτρέπει στον οργανισμό να ανακτήσει τις δυνάμεις του και προστατεύει από την επαγγελματική εξουθένωση (burnout).

Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον εαυτό μας να αποδίδει στο μέγιστο όταν έχει εξαντληθεί. Μάλιστα, η συναισθηματική εξουθένωση έχει συσχετιστεί με μειωμένη παραγωγικότητα. Επομένως, η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία προϋπόθεση για την ευεξία μας.

Επαναπροσδιορίστε τι σημαίνει παραγωγικότητα

Παραγωγικότητα δεν σημαίνει αποκλειστικά ολοκλήρωση επαγγελματικών υποχρεώσεων ή επίτευξη στόχων. Μπορεί να σημαίνει άσκηση για τη σωματική και ψυχική υγεία, χρόνο με φίλους, ενασχόληση με ένα δημιουργικό χόμπι ή απλώς λίγη ησυχία.

Οι ειδικοί προτείνουν να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στις στιγμές του «είμαι» και λιγότερη στη διαρκή ανάγκη του «κάνω». Οι ανθρώπινες σχέσεις, η κοινωνική σύνδεση και οι δραστηριότητες που μας ευχαριστούν συμβάλλουν επίσης στην ψυχική ευεξία.

Μην ταυτίζετε την προσωπική σας αξία με την εργασία σας

Όταν αξιολογούμε τον εαυτό μας αποκλειστικά με βάση την επαγγελματική επιτυχία, η αυτοεκτίμησή μας γίνεται ευάλωτη. Μπορεί να αισθανόμαστε σημαντικοί όταν δεχόμαστε επαίνους ή πετυχαίνουμε έναν στόχο, αλλά να απογοητευόμαστε όταν δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες. Η προσωπική μας αξία, όμως, δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται μέσα από επιτεύγματα.

Μιλήστε για τις ενοχές σας

Η συνεχής αρνητική αυτοκριτική μπορεί να ενισχύσει το άγχος, να μειώσει την αυτοεκτίμηση και να δυσκολέψει τις σχέσεις μας. Αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, δοκιμάστε να μιλήσετε σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεστε. Η ειλικρινής επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση λύσεων και να περιορίσει την εσωτερική πίεση.