Με εγκύκλιο, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται η Μουσική, ποιοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλαμβάνουν το μάθημα και πόσος χρόνος μπορεί να αφιερώνεται στις σχολικές γιορτές.

Οι οδηγίες αφορούν άμεσα χιλιάδες μαθητές και γονείς, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων και των μουσικών δραστηριοτήτων στα δημοτικά σχολεία.

Όχι άλλες ώρες Μουσικής για διαφορετικά μαθήματα

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου αφορά την προστασία των διδακτικών περιόδων. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι οι ώρες της Μουσικής πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι να παραχωρούνται για άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Παράλληλα, ζητά να αποφεύγεται η συστηματική αξιοποίησή τους για πρόβες ενόψει σχολικών εκδηλώσεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να έχουν ουσιαστικές ευκαιρίες να ασχολούνται με το τραγούδι, τα μουσικά όργανα, την ακρόαση, τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση, αντί η διδασκαλία να περιορίζεται στην προετοιμασία μιας παράστασης.

Δύο επίσημες γιορτές για τους γονείς – Έως τέσσερις επιπλέον παρουσιάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οδηγίες για τις μουσικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα μαθητικά μουσικά σύνολα θα συμμετέχουν σε δύο επίσημες γιορτές προς τους γονείς και κηδεμόνες.

Πέραν αυτών, ο εκπαιδευτικός που έχει την κύρια ευθύνη της Μουσικής μπορεί να αναλάβει μουσικό πρόγραμμα σε έως τέσσερις ενδοσχολικές εκδηλώσεις ή δράσεις.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι τέσσερις παρουσιάσεις αποτελούν ανώτατο όριο και όχι υποχρεωτικό αριθμό. Οι πρόβες και η έκταση των μουσικών προγραμμάτων πρέπει να συμφωνούνται εγκαίρως, ώστε να μην επηρεάζεται η κανονική διδασκαλία.

Οι οδηγίες δεν καταργούν τις σχολικές γιορτές. Θέτουν συγκεκριμένα όρια στις μουσικές υποχρεώσεις και επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι το μάθημα δεν θα μετατρέπεται σε μια συνεχή προετοιμασία εκδηλώσεων.

Δεν θα ανατίθεται η Μουσική απλώς για να συμπληρώνεται το ωράριο

Σημαντικές είναι και οι αναφορές στον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Μουσική.

Το Υπουργείο ζητά να αποφεύγεται αυστηρά η ανάθεση του μαθήματος με αποκλειστικό κριτήριο τη συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου ενός δασκάλου.

Αντίθετα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η μουσική και μουσικοπαιδαγωγική κατάρτιση, η διδακτική εμπειρία και η δυνατότητα εφαρμογής του νέου Αναλυτικού Προγράμματος.

Η εγκύκλιος εισηγείται επίσης το μάθημα να ανατίθεται σε όσο το δυνατόν λιγότερους εκπαιδευτικούς ανά σχολείο, ώστε να υπάρχει συνέχεια και καλύτερος συντονισμός.

Τι αλλάζει στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής αποτελεί πλέον το βασικό σημείο αναφοράς για τη διδασκαλία.

Στόχος είναι να συμμετέχουν και να προοδεύουν όλα τα παιδιά, όχι μόνο όσα έχουν ήδη μουσικές ικανότητες ή εμφανίζονται στις σχολικές εκδηλώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να παρακολουθούν συστηματικά την πρόοδο των μαθητών και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες τους. Μάλιστα, το Υπουργείο επισημαίνει ότι η επιτυχία μιας σχολικής γιορτής δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι όλα τα παιδιά έχουν προοδεύσει μουσικά.

Πρόκειται για μια ουσιαστική διευκρίνιση, καθώς μεταφέρει το βάρος από την εντυπωσιακή παρουσίαση στην πραγματική μάθηση.

Τι προβλέπεται για τις αίθουσες και τα μουσικά όργανα

Η εγκύκλιος αναφέρεται και στις υποδομές των σχολείων. Οι αίθουσες Μουσικής πρέπει να διατηρούνται για τις ανάγκες του μαθήματος, ενώ ζητείται να υπάρχουν ασφαλείς και λειτουργικοί χώροι, συντηρημένα μουσικά όργανα, κατάλληλο ηχοσύστημα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και δυνατότητα προβολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόσβαση των μαθητών στα όργανα, ώστε ο εξοπλισμός να χρησιμοποιείται καθημερινά και να μη μένει απλώς αποθηκευμένος.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους γονείς;

Για τους γονείς, η βασική αλλαγή που επιδιώκεται είναι να διασφαλιστεί ότι το παιδί τους θα διδάσκεται κανονικά Μουσική και δεν θα αφιερώνει συστηματικά τις συγκεκριμένες ώρες σε πρόβες ή σε άλλες σχολικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, οι σχολικές εκδηλώσεις θα πρέπει να έχουν σαφή παιδαγωγικό σκοπό και να προσφέρουν ευκαιρίες συμμετοχής σε διαφορετικά τμήματα και ομάδες μαθητών. Το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ακόμη ότι τα μαθητικά μουσικά σύνολα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο προσέλκυσης κοινού σε εκδηλώσεις.

Το ζητούμενο είναι η Μουσική να αντιμετωπίζεται ως ουσιαστικό μάθημα για την ανάπτυξη όλων των παιδιών και όχι απλώς ως μέσο προετοιμασίας σχολικών γιορτών.