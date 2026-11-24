Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο λειτουργός Τύπου του Υπουργείου Υγείας, Δημήτρης Κωνσταντίνου, και ο νομικός Σίμος Αγγελίδης τοποθετήθηκαν για τα όσα ακολούθησαν τον αιφνίδιο θάνατο της ανήλικης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα πρωτόκολλα, οι ευθύνες των επί καθήκοντι ιατροδικαστών και το κατά πόσο οι οδηγίες που ισχύουν για την Αστυνομία συμβαδίζουν με εκείνες που εφαρμόζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Υπουργείο Υγείας: «Ο ιατροδικαστής θα έπρεπε να είχε μεταβεί στη σκηνή»

Κατηγορηματικός ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντίνου όταν ρωτήθηκε για τη μη μετάβαση ιατροδικαστή στην Κακοπετριά.

«Ο ιατροδικαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε να είχε μεταβεί στη σκηνή», ξεκαθάρισε.

Η τοποθέτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με την καταγραφή γεγονότων που υποβλήθηκε στο Υπουργείο, ο χειρισμός της υπόθεσης από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία συνάδει με τις ισχύουσες διαδικασίες, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με την Αστυνομία.

Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, βάσει του πρωτοκόλλου, όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές κακώσεις, ο επί καθήκοντι ιατροδικαστής μπορεί να κρίνει ότι δεν χρειάζεται να μεταβεί στη σκηνή.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας επανέλαβε ότι, ανεξάρτητα από το εάν το πρωτόκολλο κάλυπτε τη συγκεκριμένη απόφαση, η παρουσία ιατροδικαστή ήταν απαραίτητη στην περίπτωση της 17χρονης.

Κλήθηκαν δύο ιατροδικαστές, αλλά δεν μετέβη κανείς

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής επανήλθε το ζήτημα των κλήσεων προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η Αστυνομία επικοινώνησε με ιατροδικαστή και στη συνέχεια με δεύτερο, χωρίς κανένας από τους δύο να μεταβεί στη σκηνή.

Το περιστατικό προκάλεσε ερωτήματα για το ποιος λαμβάνει τελικά την απόφαση σχετικά με τη μετάβαση ενός ιατροδικαστή και ποιος φέρει την ευθύνη όταν η Αστυνομία θεωρεί αναγκαία την παρουσία του.

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να υπάρξουν πειθαρχικές συνέπειες, ο Δημήτρης Κωνσταντίνου εξήγησε ότι πρέπει πρώτα να ληφθεί υπόψη τι προβλέπει το ισχύον πλαίσιο.

Εάν οι διαδικασίες καλύπτουν τον χειρισμό της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, ενδέχεται να μην προκύπτει βάση για πειθαρχικές επιπτώσεις, σημείωσε, χωρίς να προδικάσει οποιαδήποτε σχετική απόφαση.

Σίμος Αγγελίδης: «Είναι επί καθήκοντι γιατρός - Τι συμβαίνει όταν καλείται και δεν πηγαίνει;»

Ο νομικός Σίμος Αγγελίδης έθεσε ένα επιπλέον ζήτημα, πέρα από την ερμηνεία των πρωτοκόλλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας ιατροδικαστής δεν παύει να είναι γιατρός ο οποίος βρίσκεται σε υπηρεσία ετοιμότητας.

Γι' αυτό, όπως ανέφερε, θα πρέπει να εξεταστεί και από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο ποιες υποχρεώσεις και πιθανές συνέπειες προκύπτουν όταν ένας επί καθήκοντι γιατρός καλείται να μεταβεί κάπου και δεν ανταποκρίνεται.

Ο νομικός υπογράμμισε ότι, ακόμη κι αν ένα πρωτόκολλο επιτρέπει συγκεκριμένους χειρισμούς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσο οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι επαρκείς.

Αστυνομική διαταγή του 2021 δημιουργεί νέα ερωτήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά σε αστυνομική διαταγή, με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2021, η οποία αφορά τη διερεύνηση αιφνίδιων και αφύσικων θανάτων.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από την Αστυνομία.

Ο Σίμος Αγγελίδης επισήμανε ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν η αστυνομική οδηγία συγκρούεται με το πρωτόκολλο που εφαρμόζει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

«Το βασικότερο είναι να δούμε κατά πόσον η διαταγή συγκρούεται με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο», ανέφερε.

Εάν πράγματι ισχύουν δύο διαφορετικές οδηγίες, μία για την Αστυνομία και μία για τους ιατροδικαστές, τότε, σύμφωνα με τον νομικό, τα αρμόδια υπουργεία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν άμεσα το ζήτημα.

Πάντως, η ύπαρξη πραγματικής νομικής σύγκρουσης δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. Πρόκειται για ερώτημα που τέθηκε δημόσια και χρειάζεται εξέταση των σχετικών εγγράφων.

Η προειδοποίηση για τα επιστημονικά στοιχεία που μπορεί να χαθούν με την πάροδο του χρόνου

Ο Σίμος Αγγελίδης στάθηκε και στη σημασία του χρόνου για τη διερεύνηση ενός αιφνίδιου θανάτου. Όπως επισήμανε, η λήψη ορισμένων δειγμάτων επηρεάζεται από τις μεταθανάτιες αλλοιώσεις που επέρχονται με την πάροδο των ωρών.

Αναφέρθηκε σε κυτταρικές και βιοχημικές μεταβολές, καθώς και σε πιθανές μεταβολές στη σύσταση του αίματος και στη συγκέντρωση ορισμένων ουσιών.

Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης διερεύνησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έναν απροσδόκητο θάνατο.

Αλλάζει η νομοθεσία - Χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας περί θανατικών ανακριτών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επίτροπο Νομοθεσίας.

Όπως εξήγησε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις, ωστόσο δεν μπορεί ακόμη να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας δεν σημαίνει πως πρέπει να παραμείνουν όλα ως έχουν μέχρι να ολοκληρωθεί.

«Η αλλαγή νομοθεσίας είναι το ένα. Το άλλο είναι να προβαίνουμε σε πράξεις και ενέργειες οι οποίες δεν θα δημιουργούν προβλήματα μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Μετά τις νέες τοποθετήσεις, η συζήτηση επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα ζητήματα:

Ποιος αποφασίζει τελικά αν ένας ιατροδικαστής πρέπει να μεταβεί στη σκηνή ενός αιφνίδιου θανάτου;

Τι προβλέπει ακριβώς η αστυνομική διαταγή του 2021 και τι το πρωτόκολλο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας;

Εξετάζεται αν οι δύο διαδικασίες παρουσιάζουν ασυμφωνίες;

Χρειάζονται άμεσες αλλαγές, πριν ολοκληρωθεί η τροποποίηση της νομοθεσίας;

Το ζήτημα της παρουσίας ιατροδικαστή αποτελεί ξεχωριστή πτυχή της υπόθεσης από την επιστημονική διερεύνηση των αιτιών θανάτου της Κυριακής.

Για την οικογένεια της 17χρονης, το σημαντικότερο παραμένει να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για τον ξαφνικό χαμό της. Για την Πολιτεία, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη να είναι απολύτως σαφές ποιος οφείλει να ενεργήσει, πότε και με ποια ευθύνη.