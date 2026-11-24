Η επαναφορά του ιδρυτή του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης, έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και κινητοποίηση κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του, πυροδότησε ράλι 31,5% στη μετοχή και αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της Nvidia κατά περίπου 950 δισ. δολάρια.

Πίσω από τη θεαματική χρηματιστηριακή αντίδραση, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα για τις σχέσεις του Χουάνγκ με γυναίκα που φέρεται να συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, τη διακίνηση προηγμένων αμερικανικών τσιπ στην Κίνα και την έκταση της παρέμβασης του Λευκού Οίκου στις αποφάσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ανακοίνωσε τη Δευτέρα (23/11) την ομόφωνη απόφασή του να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, καθώς και στο διοικητικό συμβούλιο, με άμεση ισχύ. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ο Χάρβεϊ Τζόουνς.

Η απόφαση συνιστά εντυπωσιακή μεταστροφή, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα η διοίκηση είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής του, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ασύμβατη με τις αρχές και τους κανόνες της εταιρείας.

Στη νέα ανακοίνωση, ωστόσο, η Nvidia εξήγησε ότι προηγήθηκαν συζητήσεις με τον Χουάνγκ και επαφές με ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, από τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επαναφορά του δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

«Πιστεύουμε ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο Χάρβεϊ Τζόουνς.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο και όσους τον υποστήριξαν, δηλώνοντας ότι επιστρέφει με μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης και ότι «ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά».

Πώς ο Τραμπ οργάνωσε την επιστροφή του Χουάνγκ



Η επαναφορά του Χουάνγκ δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα εσωτερικών διεργασιών στη Nvidia.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ κινητοποίησε προσωπικά τον Λευκό Οίκο, καθώς η παρατεταμένη πτώση της μετοχής της εταιρείας είχε αρχίσει να επηρεάζει το σύνολο του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ήταν αναγκαία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και τη σταθεροποίηση του τεχνολογικού κλάδου.

Στην επιχείρηση επαναφοράς πρωταγωνίστησε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, αξιοποιώντας τις σχέσεις του με ισχυρούς παράγοντες της Σίλικον Βάλεϊ, ανέλαβε επαφές τόσο με τον Χουάνγκ όσο και με μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διαδικασία συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, παρά τις μεταξύ τους διαφωνίες για την αυστηρότητα των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ στην Κίνα.

Ο Τραμπ επικοινώνησε και ο ίδιος με στελέχη της Nvidia, αναλαμβάνοντας προσωπικά να εγγυηθεί ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Μιλούσα με το διοικητικό συμβούλιο άμεσα και έμμεσα και είχα πολύ ισχυρή άποψη για το θέμα», δήλωσε στο CNBC, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της παρέμβασής του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ είχε εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να αναλάβει τη Nvidia ο πρώην επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, πριν καταλήξει ότι η αποτελεσματικότερη λύση ήταν η επιστροφή του ιδρυτή της.

Η Κολέτ Κρες, οικονομική διευθύντρια της Nvidia, είχε αναλάβει προσωρινά τη διοίκηση μετά την παραίτηση του Χουάνγκ, προτού εκείνος επιστρέψει στη θέση του.

«Εθνικός θησαυρός» για τον Τραμπ, η ανάρτηση μετά την απόφαση



Η ανακοίνωση της Nvidia προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε ζητήσει επανειλημμένα την επιστροφή του Χουάνγκ.

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia έλαβε τη σωστή και ενδεδειγμένη απόφαση να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται την ηγεσία του Χουάνγκ για την επιτυχία τόσο της εταιρείας όσο και της αμερικανικής οικονομίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο επιχειρηματίας έχει παραβιάσει τον νόμο.

«Έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και είναι ένας μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός», τόνισε, συγχαίροντας το διοικητικό συμβούλιο και τους εργαζομένους της Nvidia.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εταιρεία πρέπει να συνεχίσει την εσωτερική έρευνα για τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών.

Σε τηλεοπτική παρέμβασή του, ο Τραμπ παρουσίασε τη χρηματιστηριακή αντίδραση ως επιβεβαίωση της επιλογής του: «Είναι ένας πύραυλος που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και παρασύρει μαζί του ολόκληρη την αγορά».

Το ράλι των 950 δισ. δολαρίων και η ανάκαμψη της Γουόλ Στριτ

Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση και εντυπωσιακή.

Η μετοχή της Nvidia, η οποία είχε κλείσει την Παρασκευή στα 125,53 δολάρια, εκτινάχθηκε στο άνοιγμα της Δευτέρας και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 165,05 δολάρια, με άνοδο 31,48%.

Η αύξηση αυτή πρόσθεσε περίπου 952 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μέσα σε μία συνεδρίαση, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες αυξήσεις στην ιστορία της Γουόλ Στριτ.

Η Nvidia κάλυψε έτσι μεγάλο μέρος των απωλειών που είχαν ακολουθήσει την παραίτηση του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου. Ωστόσο, η μετοχή παρέμεινε σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα των περίπου 230 δολαρίων στα οποία είχε βρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου.

Το ράλι δεν περιορίστηκε στον κολοσσό των ημιαγωγών. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 6,5%, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο περίπου 4,7%.

Οι μετοχές άλλων μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων κινήθηκαν επίσης έντονα ανοδικά. Η Micron Technology κατέγραψε άνοδο περίπου 19%, η AMD σχεδόν 7% και η Tesla περίπου 11,5%, ενώ η Amazon κέρδισε 3,5%. Μικρότερα, κάτω του 2%, ήταν τα κέρδη για Apple και Microsoft.

Η ευρύτερη ανάκαμψη ακολούθησε μια περίοδο ισχυρών πιέσεων στις τεχνολογικές μετοχές, που είχαν ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και τις ανησυχίες για αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα εκατομμύρια του Τραμπ σε μετοχές της Nvidia



Η έντονη παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου αποκτά πρόσθετη διάσταση εξαιτίας των προσωπικών του επενδύσεων στον τεχνολογικό κολοσσό.

Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο ίδιος και έχουν αναλυθεί από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ διαθέτει σημαντικές τοποθετήσεις σε μετοχές της Nvidia.

Όπως έχει επισημάνει το CNN, οι οικονομικές δηλώσεις του προέδρου καταγράφουν επανειλημμένες συναλλαγές σε τίτλους της εταιρείας από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με υπολογισμούς που επικαλείται το CNBC, η αξία των σχετικών συμμετοχών του έχει εκτιμηθεί σε εύρος 12,5 έως 58 εκατομμυρίων δολαρίων, με βάση συγκεκριμένη τιμή αναφοράς της μετοχής.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας του χαρτοφυλακίου, καθώς οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αποτυπώνουν εύρη και όχι τον ακριβή αριθμό των μετοχών.

Οι συναλλαγές του Σεπτεμβρίου περιλάμβαναν νέες αγορές τίτλων της Nvidia, καθώς και περιορισμένη πώληση, ενώ συνολικά οι επενδυτικές κινήσεις του προεδρικού χαρτοφυλακίου από τις αρχές του 2025 ξεπερνούν τις 100.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τη διαχείριση των επενδύσεων του Τραμπ έχουν αναλάβει ανεξάρτητα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ότι ούτε ο ίδιος ούτε τα μέλη της οικογένειάς του παρεμβαίνουν στις σχετικές αποφάσεις.

Ωστόσο, η σύμπτωση των οικονομικών συμφερόντων του προέδρου με την άμεση πολιτική παρέμβασή του υπέρ του επικεφαλής μιας εταιρείας στην οποία έχει επενδύσει δημιουργεί ερωτήματα για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, χωρίς αυτό να συνιστά απόδειξη παράνομης συμπεριφοράς.

Το σκάνδαλο κατασκοπείας και η σχέση με την Άλις Χουάνγκ

Παρά τη θεαματική επιστροφή, η υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρηση του Χουάνγκ παραμένει ανοιχτή.

Ο επιχειρηματίας παραιτήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με την Άλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των προηγμένων τεχνολογιών.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να διατηρούσε επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες κατασκοπείας, κάτι που το Πεκίνο αρνείται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επικοινωνία με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026.

Η Megaspeed είχε αγοράσει προηγμένους επεξεργαστές της Nvidia, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες στην Ουάσινγκτον για ενδεχόμενη παράνομη μεταφορά τεχνολογίας στην Κίνα.

Σύμφωνα με το CNN, το υπουργείο Εμπορίου προχωρά πλέον στην ένταξη της Megaspeed στον κατάλογο εταιρειών που υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς αμερικανικών εξαγωγών.

Ο Τραμπ, πάντως, απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις πληροφορίες των New York Times, επιμένοντας ότι οι αμερικανικές αρχές δεν διαθέτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα του Χουάνγκ.

Οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο και οι έρευνες που συνεχίζονται



Η επαναφορά του Χουάνγκ προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ζήτησε εξηγήσεις για την απόφαση, επισημαίνοντας ότι τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς.

«Αυτό που είναι απολύτως σαφές είναι ότι η βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης χρειάζεται κανόνες και εποπτεία», ανέφερε.

Αντιρρήσεις εξέφρασε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς, ο οποίος υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του Χουάνγκ δεν δικαιολογεί την επιστροφή του στη διοίκηση.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρεται να είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τις επιπτώσεις της υπόθεσης, ενώ ο Σκοτ Μπέσεντ είχε ζητήσει δημόσια απαντήσεις σχετικά με τη μεταφορά προηγμένων εξαρτημάτων της Nvidia στην Κίνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τις λογιστικές πρακτικές της Nvidia, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως η συγκεκριμένη έρευνα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, δημιούργησε ειδική επιτροπή για την εθνική ασφάλεια και τους ελέγχους εξαγωγών και ξεκίνησε διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο Χουάνγκ αναμένεται επίσης να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, με τις έρευνες να αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος ενόψει της ανάληψης του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς τον Ιανουάριο του 2027.

Γιατί η επιστροφή Χουάνγκ έχει σημασία για την αμερικανική οικονομία



Η σημασία της Nvidia εκτείνεται πολύ πέρα από την κατασκευή μικροεπεξεργαστών.

Η εταιρεία βρίσκεται στον πυρήνα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, προμηθεύοντας τα προηγμένα τσιπ που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και λειτουργία μεγάλων συστημάτων AI.

Ο Χουάνγκ, συνιδρυτής της εταιρείας, έχει ταυτιστεί με τη μετατροπή της από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών για ηλεκτρονικά παιχνίδια σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους της παγκόσμιας οικονομίας.

Για την κυβέρνηση Τραμπ, η διατήρηση της ηγετικής θέσης της Nvidia συνδέεται άμεσα με τον τεχνολογικό ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα και με τη δυνατότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων να κυριαρχήσουν στην επόμενη γενιά της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αναλύτρια της XTB, Κάθλιν Μπρουκς, χαρακτήρισε τον Χουάνγκ «νονό της τεχνητής νοημοσύνης», υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη επιρροή του στον κλάδο.

Από την πλευρά του, ο Νταν Κόουτσγουορθ της AJ Bell περιέγραψε την επαναφορά του ως μία από τις εντυπωσιακότερες ανατροπές στην πρόσφατη επιχειρηματική ιστορία.

Η κινητοποίηση του Λευκού Οίκου, η θεαματική αντίδραση των αγορών και η συνεχιζόμενη έρευνα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας αναδεικνύουν το ιδιαίτερο βάρος της υπόθεσης.

Η επιστροφή του Χουάνγκ αποκατέστησε άμεσα την εμπιστοσύνη μεγάλου μέρους των επενδυτών, χωρίς όμως να κλείσει τα ζητήματα που προκάλεσαν την παραίτησή του. Η Nvidia καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις της Γουόλ Στριτ, τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας και τον αυξανόμενο πολιτικό έλεγχο στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: protothema.gr