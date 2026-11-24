Όπως αναφέρει το santonews, τα σκυλιά εντοπίστηκαν από μία νοσηλεύτρια την ώρα που ο γιατρός απουσίαζε από το νησί.

Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να απενεργοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη.

Πηγή: protothema.gr