Όπως αναφέρει το cupure.com, όλα ξεκίνησαν το 2016 σε δημοτικό σχολείο του Βερολίνου, όταν ο τότε 43χρονος δάσκαλος μπήκε σε μια αίθουσα για να πάρει την τσάντα του. Εκείνη την ώρα, μαθητές της δευτέρας δημοτικού τραγουδούσαν με ενθουσιασμό το παραδοσιακό παιδικό τραγούδι «Wenn du fröhlich bist», τη γερμανική εκδοχή του γνωστού «Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ».

Το τραγούδι συνοδευόταν από κινήσεις των παιδιών, τα οποία χτυπούσαν δυνατά τα πόδια τους στο πάτωμα, πηδούσαν, χειροκροτούσαν και στο τέλος ξέσπασαν σε δυνατές επευφημίες.

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος, ώστε προκάλεσε βλάβη στην ακοή του.

Η διάγνωση και η προσφυγή στη Δικαιοσύνη



Λίγες ημέρες μετά το περιστατικό, ο δάσκαλος επισκέφθηκε ωτορινολαρυγγολόγο, ο οποίος διέγνωσε εμβοές, δηλαδή την αντίληψη ήχων, όπως βουητό ή σφύριγμα στα αυτιά, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη εξωτερική πηγή ήχου.

Στη συνέχεια διαγνώστηκε και με υπερακουσία, μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπερβολική ευαισθησία σε καθημερινούς ήχους. Άτομα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να αντιλαμβάνονται συνηθισμένους θορύβους ως εξαιρετικά δυνατούς, ενοχλητικούς ή ακόμη και επώδυνους.

Πεπεισμένος ότι τα προβλήματα στην ακοή του προκλήθηκαν από τη φασαρία των μαθητών, ο εκπαιδευτικός υπέβαλε αίτημα στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ζητώντας να αναγνωριστεί το περιστατικό ως εργατικό ατύχημα.

Το αίτημά του απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να προσφύγει στο Κοινωνικό Δικαστήριο του Βερολίνου. Ωστόσο, ούτε εκεί δικαιώθηκε.

Η υπόθεση έφτασε τελικά στο Ανώτερο Κοινωνικό Δικαστήριο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, το οποίο, με απόφαση της 10ης Νοεμβρίου 2026, επικύρωσε την απόρριψη του αιτήματος, κρίνοντας ότι δεν αποδείχθηκε πως ο θόρυβος των παιδιών προκάλεσε τη βλάβη στην ακοή του.

Τι έδειξαν οι μαρτυρίες και οι ιατρικές εξετάσεις



Κατά την εξέταση της υπόθεσης, οι δικαστές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν ο εκπαιδευτικός είχε πράγματι εκτεθεί σε θόρυβο τέτοιας έντασης, ώστε να μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός στο ακουστικό του σύστημα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι, πέρα από το δυνατό τραγούδι, τα παιδιά σφύριζαν διαπεραστικά, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την ένταση του θορύβου.

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν επιβεβαιώθηκε από την παιδαγωγό που βρισκόταν στην αίθουσα ούτε από άλλα μέλη του προσωπικού του σχολείου, τα οποία κλήθηκαν να καταθέσουν.

Οι αρχές δεν κατάφεραν επίσης να επικοινωνήσουν με τους τότε μαθητές, καθώς το σχολείο δεν διατηρούσε τις διευθύνσεις των παιδιών που είχαν αποφοιτήσει.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν και τα ιατρικά στοιχεία. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξέτασαν την υπόθεση, τα αποτελέσματα των ακουολογικών εξετάσεων, αλλά και η εξέλιξη των συμπτωμάτων του δασκάλου, δεν παρέπεμπαν σε τραυματισμό που προκλήθηκε από έκθεση σε δυνατό θόρυβο.

Για τον λόγο αυτό, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν τεκμηριώνεται αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στο τραγούδι των μαθητών και τα προβλήματα ακοής που εμφάνισε ο εκπαιδευτικός.

Παρά την απόφαση, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς ο δάσκαλος διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει την άδεια προσφυγής στο Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο.

Η παρόμοια υπόθεση που είχε δικαιώσει άλλον καθηγητή



Ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να ελπίζει σε διαφορετική έκβαση, επικαλούμενος μια παρόμοια υπόθεση του 2023, στην οποία το ίδιο δικαστήριο είχε αναγνωρίσει ως εργατικό ατύχημα τραυματισμό που συνδεόταν με θόρυβο σε σχολικό περιβάλλον.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής περπατούσε σε διάδρομο που οδηγούσε στα αποδυτήρια, συνοδευόμενος από περίπου 30 εφήβους οι οποίοι φώναζαν δυνατά.

Λίγες ημέρες αργότερα, διαγνώστηκε με αιφνίδια απώλεια ακοής.

Σε αντίθεση με την περίπτωση του δασκάλου στο Βερολίνο, το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει τότε τη σύνδεση του περιστατικού με την εργασία του εκπαιδευτικού.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αποφάσεων αναδεικνύει τη σημασία των ιατρικών ευρημάτων και της τεκμηρίωσης για την αναγνώριση ενός προβλήματος υγείας ως εργατικού ατυχήματος.

Πηγή: protothema.gr