Το κυβερνητικό κέντρο ασφαλείας της Πολωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή αεροπορική επίθεση σε περιοχές της νοτιοανατολικής χώρας, καλώντας τους κατοίκους κοινοτήτων κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιφέρεια Λούμπλιν, να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Ο συναγερμός έληξε λίγο αργότερα, αφού διαπιστώθηκε ότι η απειλή είχε απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης Επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, το ρωσικό drone εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια νυχτερινών επιθέσεων της Μόσχας στη δυτική Ουκρανία.

Παρότι είχε εγκριθεί η χρήση όπλων για την εξουδετέρωσή του, οι στρατιωτικές αρχές αποφάσισαν τελικά να μην προχωρήσουν στην κατάρριψη.

Όπως διευκρίνισαν, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος άλλαξε κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τους αμάχους και οι πιθανές συνέπειες από τη χρήση πυρών.

Τρεις ρωσικοί πύραυλοι είχαν πέσει στην Πολωνία την Παρασκευή



Το νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την πτώση τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ Kh-101 σε πολωνικό έδαφος, κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία την Παρασκευή (20/11).

Οι πολωνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα τρία αντικείμενα που εντοπίστηκαν ήταν ρωσικοί πύραυλοι του συγκεκριμένου τύπου, γνωστού στο ΝΑΤΟ με την κωδική ονομασία AS-23 Kodiak.

Από την πτώση τους δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο τα περιστατικά ενίσχυσαν τις ανησυχίες για ενδεχόμενη επέκταση των συνεπειών του πολέμου σε έδαφος κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ρώσο πρεσβευτή για να του επιδώσει επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία.

Ενισχύει την επιτήρηση το ΝΑΤΟ, «θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή»



Μετά τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την ανάπτυξη αεροσκάφους έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS στην Πολωνία, με στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αυξημένη κινητοποίηση των συμμαχικών δυνάμεων, καθώς η Πολωνία συνορεύει με την Ουκρανία και βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωγραφική θέση.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για την προστασία των κρατών-μελών της.

Η νέα παραβίαση προστίθεται στα περιστατικά που έχουν θέσει τις πολωνικές δυνάμεις αεράμυνας σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τη συμπλήρωση πέντε ετών.

Πηγη: protothema.gr