Το Yonhap, επικαλούμενο τις αρμόδιες νοτιοκορεατικές αρχές, ανέφερε ότι ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας (KADIZ) πάνω από την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλεί η Σεούλ τη θαλάσσια περιοχή που διεθνώς είναι επίσης γνωστή ως Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Αρχικά, το πρακτορείο είχε μεταδώσει πληροφορίες για βορειοκορεατικό αεροσκάφος που φερόταν να έχει παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Νότιας Κορέας, ωστόσο στη συνέχεια διόρθωσε το τηλεγράφημά του, αποδίδοντας την είσοδο στη συγκεκριμένη ζώνη σε ρωσικά αεροσκάφη.

Με νεότερη ενημέρωση, οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις ξεκαθάρισαν ότι δεν σημειώθηκε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Η ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας αποτελεί περιοχή στην οποία οι στρατιωτικές αρχές παρακολουθούν και αναγνωρίζουν αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας, χωρίς τα όριά της να ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνα του κυρίαρχου εναέριου χώρου μιας χώρας.

Πηγή: protothema.gr