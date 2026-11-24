Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PNAS, πραγματοποιήθηκε από τον Brian Richardson, επίκουρο καθηγητή Στατιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Wake Forest, και βασίστηκε σε δεδομένα μεγάλης τυχαιοποιημένης δοκιμής για τη μετάδοση αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ φοιτητών.

«Σχεδόν κάθε μέρα στην αίθουσα διδασκαλίας μπορώ να διακρίνω ότι τουλάχιστον ένας φοιτητής είναι άρρωστος», αναφέρει ο ερευνητής. «Παρότι πρόκειται για μια άτυπη σύσταση και οι φοιτητές δεν ακολουθούν πάντα πιστά τις οδηγίες, φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό να τους ενθαρρύνουμε να παραμένουν στο σπίτι όταν είναι άρρωστοι».

Τι έδειξε η μελέτη σε 579 φοιτητές

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη δοκιμή eX-FLU, η οποία παρακολούθησε 579 φοιτητές για δέκα εβδομάδες, κατά την περίοδο της γρίπης. Οι μισοί συμμετέχοντες έλαβαν τη σύσταση να παραμένουν στο σπίτι για τρεις ημέρες εάν εμφάνιζαν συμπτώματα, ενώ στους υπόλοιπους δεν δόθηκαν σχετικές οδηγίες. Οι φοιτητές κατέγραφαν τις λοιμώξεις που εμφάνιζαν, καθώς και τις προσωπικές επαφές τους με άλλους συμμετέχοντες.

Η ιδιαιτερότητα της νέας έρευνας βρίσκεται στη στατιστική μέθοδο που εφαρμόστηκε στα δεδομένα. Ο καθηγητής Richardson επιχείρησε να διαπιστώσει εάν η σύσταση για απομόνωση μπορούσε πράγματι να προστατεύσει άλλους φοιτητές από τη μόλυνση και όχι απλώς να συνδέεται συμπτωματικά με λιγότερα περιστατικά. «Αξιοποιήσαμε δεδομένα από ένα τυχαιοποιημένο πείραμα για να εξετάσουμε εάν η παρέμβαση επηρεάζει και άλλα άτομα, ακόμη και μέσα σε ένα σύνθετο δίκτυο κοινωνικών επαφών», εξηγεί.

Μια απλή παρέμβαση με οφέλη για τη δημόσια υγεία

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και μια μη υποχρεωτική σύσταση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της μετάδοσης αναπνευστικών λοιμώξεων.

«Σε μια μελλοντική έξαρση αναπνευστικής λοίμωξης, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα νέο εμβόλιο, κάτι που απαιτεί μήνες ή χρόνια, ή να εφαρμόσουμε υποχρεωτικά μέτρα αποστασιοποίησης, τα οποία είναι δύσκολα στην πράξη. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, αντίθετα, περιορίζεται στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να απομονώνονται όταν είναι άρρωστοι», επισημαίνει ο καθηγητής.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν, πάντως, περιορισμούς, καθώς οι φοιτητές δεν ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τη σύσταση, ενώ η καταγραφή των κοινωνικών επαφών βασίστηκε στις δικές τους αναφορές. Παραμένει επίσης προς διερεύνηση εάν η απομόνωση για περισσότερες από τρεις ημέρες θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία ή εάν η στοχευμένη σύσταση σε συγκεκριμένες ομάδες θα ήταν εξίσου αποτελεσματική.

«Τα πανεπιστήμια μπορεί να αναρωτιούνται εάν αξίζει να απευθύνουν αυτή την άτυπη σύσταση για απομόνωση. Η απάντησή μας είναι ότι πιστεύουμε πως αξίζει. Αξίζει να ενθαρρύνουμε τους φοιτητές να απομονώνονται όταν είναι άρρωστοι», καταλήγει ο καθηγητής Richardson.

Πηγή: ygeiamou.gr