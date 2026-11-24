Την περιπέτειά του με την τροφική δηλητηρίαση μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, περιγράφοντας τη μέρα του ως ιδιαίτερα δύσκολη.

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