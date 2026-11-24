Υπενθυμίζεται ότι η 17χρονη, μαθήτρια του Λυκείου Αγίου Σπυρίδωνα Κάτω Πολεμιδιών, εντοπίστηκε αναίσθητη από συμμαθήτριές της σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κακοπετριά, το βράδυ του Σαββάτου. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος ασθενοφόρου να την επαναφέρει, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, με την είδηση να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά της και τη σχολική κοινότητα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου, Ναθαναήλ Δημητρίου, ανέφερε πως, στη βάση των ευρημάτων της νεκροτομής και των μαρτυριών που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν είναι σε θέση να αποκλείσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο ως προς τα αίτια θανάτου της ανήλικης.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι από τις μέχρι τώρα έρευνες δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει κάποια επιλήψιμη ενέργεια με τον θάνατο της 17χρονης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για τερματισμό της διακίνησης ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών.

«Πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται μια οικογένεια και πρέπει να την σεβαστούμε όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταθέσεις και κλειστά κυκλώματα στο μικροσκόπιο

Όσον αφορά την πορεία των ερευνών, ο κ. Δημητρίου σημείωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από αρκετούς μαθητές, ενώ έχει εξασφαλιστεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο αξιολογείται από τους ανακριτές σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν οι κινήσεις της ανήλικης πριν από τον θάνατό της.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι σχετικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ωστόσο έχουν δοθεί οδηγίες για επίσπευσή τους.

Σημειώνεται ότι η νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για τα αίτια θανάτου της μαθήτριας, ενώ λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις.

Η συνεργασία Αστυνομίας και ιατροδικαστών

Κληθείς να σχολιάσει το ζήτημα που προέκυψε με τη μη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή το βράδυ της τραγωδίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μόρφου υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των ιατροδικαστών στο ανακριτικό έργο.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει διαστάσεις αντιπαράθεσης στο ζήτημα, διευκρινίζοντας ότι, όταν η Αστυνομία κρίνει αναγκαία την παρουσία ιατροδικαστή, υπάρχει σχετική επικοινωνία.

Στο μεταξύ, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές θα πουν σήμερα, Τρίτη, το τελευταίο αντίο στη 17χρονη, με την εξόδιο ακολουθία να τελείται στις 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Κάτω Πολεμίδια.