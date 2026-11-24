Σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση ΕΕ-ΕΥ 35/2026 για τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, στις 6 Ιουλίου 2026 κρατούνταν στις Κεντρικές Φυλακές 1.169 πρόσωπα, την ώρα που η μέγιστη κανονική επιχειρησιακή χωρητικότητα ανέρχεται σε 927 άτομα και η χωρητικότητα σε περίπτωση ανάγκης σε 1.077.

Μάλιστα, σε σύγκριση με την 1η Σεπτεμβρίου 2017, όταν ο αριθμός των κρατουμένων ανερχόταν σε 625, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 87% σε διάστημα περίπου μιας δεκαετίας.

Ψύλλοι, κοριοί και αποπνικτική ατμόσφαιρα στα κελιά

Κατά την επιτόπια επίσκεψη, στην Πτέρυγα 10Α καταγράφηκαν αναφορές κρατουμένων για παρουσία ψύλλων ή/και κοριών, ενώ μέλη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έγιναν μάρτυρες περιστατικού κατά το οποίο κρατούμενος σκότωσε ψύλλο μπροστά τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα συστήματα κλιματισμού στην ίδια πτέρυγα δεν λειτουργούσαν ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα στα κελιά να είναι αποπνικτική.

Ένα ακόμη ζήτημα που καταγράφεται είναι το κάπνισμα τόσο στα κελιά όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα μη καπνιστές κρατούμενοι να εκτίθενται καθημερινά σε παθητικό κάπνισμα.

Κρατούμενοι σε στρώματα στο πάτωμα και αυτοσχέδια κρεβάτια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνθήκες ύπνου, καθώς κατά την επίσκεψη διαπιστώθηκαν κελιά στα οποία υπήρχαν στρώματα απευθείας στο πάτωμα, αλλά και αυτοσχέδια κρεβάτια κατασκευασμένα από πλαστικά κιβώτια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Υπηρεσία, προγραμματίζεται η τοποθέτηση πτυσσόμενων κρεβατιών ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μέχρι την ανέγερση των νέων Φυλακών.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει, ωστόσο, ότι η αναμονή για τις νέες εγκαταστάσεις δεν απαλλάσσει τη Διεύθυνση από την υποχρέωση λήψης άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση καταγράφονται επίσης προβλήματα στην επάρκεια των τηλεφωνικών συσκευών, καθώς σε πτέρυγα με περίπου 100 κρατούμενους υπήρχαν μόνο δύο διαθέσιμα τηλέφωνα.

Η Υπηρεσία επισημαίνει ότι, παρότι ο υπερπληθυσμός και η παλαιότητα των εγκαταστάσεων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, δεν δικαιολογούν όλες τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, καθώς αρκετά ζητήματα αφορούν την καθημερινή διοίκηση, την οργάνωση και την εποπτεία.

Για τον λόγο αυτό, συστήνει την κατάρτιση άμεσου σχεδίου διορθωτικών ενεργειών, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαμονής στις υφιστάμενες πτέρυγες, χωρίς να αναμένεται η ολοκλήρωση των νέων Φυλακών.