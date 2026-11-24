Το συνέδριο, το οποίο συγκεντρώνει διακεκριμένους δικαστές, εκπροσώπους Αρχών Ανταγωνισμού, νομικούς, οικονομολόγους, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από την Κύπρο και το εξωτερικό, θα εστιάσει στον ρόλο της οικονομικής ανάλυσης στη διερεύνηση υποθέσεων ανταγωνισμού, στη λήψη αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές και στον δικαστικό έλεγχο.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται ο Δρ Σάββας Σ. Παπασάββας, Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Δρ Μιχάλης Πολέμης, Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τις δύο κεντρικές ομιλίες. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Μιχάλης Δαμιανός.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η πρώτη θα εξετάσει την αξιοποίηση της οικονομικής ανάλυσης από τις Αρχές Ανταγωνισμού, ενώ η δεύτερη θα επικεντρωθεί στον δικαστικό έλεγχο των σχετικών αποφάσεων και στον ρόλο της οικονομικής ανάλυσης στις αγωγές αποζημίωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρακτική σημασία της οικονομικής ανάλυσης για τις επιχειρήσεις, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στην Κύπρο, με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την ανάδειξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων για τη λειτουργία των αγορών.

Αναφερόμενος στον στόχο του φετινού συνεδρίου, ο ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του Cyprus Forum on Competition Policy, Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου, επισημαίνει: «Η οικονομική ανάλυση βρίσκεται πλέον στον πυρήνα πολλών σημαντικών υποθέσεων ανταγωνισμού. Δεν αρκεί η γνώση των νομικών κανόνων. Χρειάζεται να κατανοούμε πώς λειτουργούν οι αγορές και να εξετάζουμε τα πραγματικά δεδομένα πριν καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Μέσα από το συνέδριο επιδιώκουμε να συνδέσουμε την επιστημονική γνώση με την πρακτική εμπειρία, συμβάλλοντας στη λήψη καλύτερα τεκμηριωμένων αποφάσεων και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού.»

Το CFCP 2026 τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και έχει πιστοποιηθεί με 4,5 πιστωτικές μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CPD) για δικηγόρους.

Θεσμικοί υποστηρικτές του συνεδρίου είναι το ΚΕΒΕ, η ΟΕΒ, ο CYFA, ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Λεμεσού και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμιση Αγορών» του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή της Trojan Economics Consultants Ltd (Πλατινένιος Χορηγός), των Cyta, Harris Kyriakides LLC, Demetra Holdings Plc, Eurobank Ltd, Vassiliko Cement Works Public Company Ltd, K. Kythreotis Holdings

Public Ltd, Foody, Hermes Airports Ltd, Music Gallery και Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (Χρυσοί Χορηγοί), των JCC Payment Systems Ltd, Cypra Ltd, Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC και Bioland Promithia Ltd (Ασημένιοι Χορηγοί), καθώς και των Elias Neocleous & Co LLC, Ioannides Demetriou LLC, Chrysostomides Advocates and Legal Consultants, Charalambides Christis Ltd και Unipork Cyprus Ltd (Χάλκινοι Χορηγοί).

Σχετικά με το CFCP

Το Cyprus Forum on Competition Policy αποτελεί ανεξάρτητη, διεπιστημονική πλατφόρμα διαλόγου για την πολιτική ανταγωνισμού και τη ρύθμιση των αγορών. Μέσα από συνέδρια, έρευνες και δημοσιεύσεις, συνδέει την επιστημονική γνώση με την πρακτική εμπειρία, ενθαρρύνοντας τον τεκμηριωμένο διάλογο μεταξύ θεσμών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφές: https://cfcp.cy/event/cyprus-forum-on-competition-policy-2026/