Ο ίδιος μοιράστηκε το περιστατικό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας την παρουσία της άγριας ζωής ακόμη και εντός του αστικού ιστού.

Αν και η αλεπού αποτελεί χαρακτηριστικό είδος της κυπριακής πανίδας, η εμφάνισή της σε πολυσύχναστους χώρους πρασίνου της πρωτεύουσας δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο.

Δείτε φωτογραφίες