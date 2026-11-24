Με το βλέμμα σε τριμερή και προσδοκίες για ανακοινώσεις – Last chance η σημερινή συνάντηση για Χριστοδουλίδη και Ερχιουρμάν
Με αυξημένες προσδοκίες, αλλά και με την πίεση του χρόνου να γίνεται ολοένα πιο αισθητή, συναντώνται σήμερα, στις 15:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, σε ένα ραντεβού που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Δεν πρόκειται απλώς, για μία ακόμη συνάντηση στο πλαίσιο των επαφών των δύο πλευρών. Αντιθέτως, αποτελεί τον τελευταίο σημαντικό σταθμό, πριν από την ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, από την οποία η Λευκωσία, προσδοκά να προκύψει ένα σαφές βήμα, προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.