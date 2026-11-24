Ο αριθμός των γυναικών και των κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από ερωτικό σύντροφο ή μέλος της οικογένειάς τους κυμάνθηκε μεταξύ 45.000 και 51.000 τα τελευταία χρόνια, βάσει εκτιμήσεων της υπηρεσίας «ΟΗΕ Γυναίκες» (UN Women) και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC).

Από τις 78.000 γυναίκες και κορίτσια που έπεσαν θύματα ανθρωποκτονίας από πρόθεση πέρυσι, περίπου το 60% δολοφονήθηκε από ερωτικό σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, αναφέρει η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Οι περίπου 47.000 θύματα αντιστοιχούν σε 129 γυναίκες και κορίτσια που δολοφονούνται καθημερινά. Ο αριθμός αυτός προέκυψε από ανάλυση στατιστικών στοιχείων που προέρχονται από 122 χώρες και εδάφη.

Ενώ οι γυναίκες αποτελούσαν το 19% των θυμάτων ανθρωποκτονιών παγκοσμίως το 2025, το 60% εξ αυτών δολοφονήθηκε στον ιδιωτικό χώρο. Αντιθέτως, το 11% των ανδρών θυμάτων ανθρωποκτονιών δολοφονήθηκε υπό παρόμοιες συνθήκες.

Ο ΟΗΕ υπογράμμισε την «επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας καλύπτει τόσο τις ερωτικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις εντός ευρύτερων οικογενειακών δομών».

Καμία περιοχή δεν είναι απολύτως ασφαλής, ωστόσο η Αφρική κατέγραψε για άλλη μια φορά τον υψηλότερο αριθμό γυναικών και κοριτσιών που δολοφονήθηκαν από ερωτικούς συντρόφους ή συγγενείς, φτάνοντας τις 22.100.

Ακολουθεί η Ασία με 15.100 θύματα, η Αμερική με 7.400, η Ευρώπη με 2.100 και η Ωκεανία με 300.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι, ενώ τα ποσοστά ανθρωποκτονιών έχουν μειωθεί παγκοσμίως, τα ποσοστά γυναικοκτονιών παρουσιάζουν βραδύτερη μείωση, ιδίως στην Αμερική και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, αυτό υποδηλώνει ότι «τα εγκλήματα αυτά είναι βαθιά ριζωμένα σε κοινωνικά πρότυπα και έμφυλα στερεότυπα», ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα εμπόδια που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Ο όρος «γυναικοκτονία» αναφέρεται στη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών που συνδέεται με το φύλο τους. Πέρα από τις δολοφονίες που διαπράττονται από ερωτικούς συντρόφους ή μέλη της οικογένειας, ο όρος μπορεί επίσης να καλύπτει ορισμένες ανθρωποκτονίες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα, την καταναγκαστική εργασία ή την εμπορία ανθρώπων.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, τα δεδομένα για τις γυναικοκτονίες που διαπράττονται εκτός της ιδιωτικής σφαίρας παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένα, καθιστώντας αδύνατη τη μέτρηση της έκτασης του φαινομένου σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο.