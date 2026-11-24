Ανέδειξε ότι διερχόμαστε σε μια εποχή διαρκών γεωπολιτικών και οικονομικών μεταβολών με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, την ασφάλεια των κρατών και το κόστος ζωής των πολιτών μας. «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος συνεχίζει με συνέπεια και ρεαλισμό την πορεία της για ένα πιο ασφαλές, πιο βιώσιμο και πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό μοντέλο», ανέφερε. Είπε επίσης ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι η νέα διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση του έργου με τρόπο που να διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της.

Μείωση ενεργειακού κόστους

Σε σχέση με τον στόχο μείωσης του ενεργειακού κόστους ανέφερε ότι το ύψος των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. «Γι’ αυτό και οι παρεμβάσεις μας δεν περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμα μέτρα στήριξης, αλλά επικεντρώνονται κυρίως σε μόνιμες και διαρθρωτικές λύσεις», ανέφερε, σημειώνοντας ως ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού. «Μια μεταρρύθμιση που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, δημιουργεί νέες επιλογές για τους καταναλωτές και θέτει τις βάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον προς όφελος των πολιτών και της παραγωγής», όπως ανέφερε.

Αύξηση χρήσης των ΑΠΕ

Σε σχέση με την αύξηση χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανέφερε ενδεικτικά ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2026, περισσότεροι από 105.000 καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, είχαν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα για αυτοκατανάλωση, ενώ αυξάνονται σταθερά και οι αιτήσεις του net billing.

Σημείωσε ότι αυτό το δεδομένο πρόκειται για εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει ότι η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί πλέον έναν μελλοντικό στόχο, αλλά μια πραγματικότητα που διαμορφώνει ήδη το ενεργειακό τοπίο της χώρας μας.

Σημείωσε ότι η πρόοδος που καταγράφεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για ακόμη ταχύτερη αναβάθμιση και των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Εξήγησε ότι η μετάβαση σε ένα σύγχρονο ενεργειακό μοντέλο δεν αφορά μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας αλλά «αφορά την ικανότητά μας να τη μεταφέρουμε, να τη διαχειριζόμαστε και να την αξιοποιούμε με έναν πιο αποδοτικό τρόπο».

Είπε επίσης ότι σε αυτό το πλαίσιο προωθείται ο εκσυγχρονισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών, η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα.

Σε σχέση με την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ανέφερε ότι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη σωστή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μείγμα.

Εθνικό παρατηρητήριο για την ενεργειακή φτώχεια

Η κυρία Πική αναφέρθηκε και στη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Ενεργειακή Φτώχεια που εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το Υπουργικό Συμβούλιο, και που στοχεύει στο να ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να εντοπίζει αποτελεσματικότερα τις ανάγκες των πολιτών και να σχεδιάζει στοχευμένες πολιτικές. Πρόσθεσε ότι ενεργειακή μετάβαση για να είναι πραγματικά επιτυχημένη, πρέπει να είναι και κοινωνικά δίκαιη ώστε τα οφέλη της να μην περιορίζονται σε λίγους.

Είπε επίσης ότι έχουν εξασφαλιστεί παράλληλα σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη των πιο ευάλωτων οικογενειών μας.

«Στόχος μας, αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν με τρόπο που θα επιφέρει πραγματικό και μόνιμο αποτέλεσμα», ανέφερε προσθέτοντας ότι συνεχίζει την ίδια στιγμή στην υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών και επιχειρήσεων μέσω διαφόρων σχεδίων χορηγιών, αναγνωρίζοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για την οικονομία συνολικά.

Αναφερόμενη στο πρόσφατο σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω», είπε ότι υπήρξε ανταπόκριση με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό να εξαντλείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάτι που όπως ανέφερε επιβεβαιώνει ότι οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

«Για μας, η επιτυχία αυτή αποτελεί μήνυμα εμπιστοσύνης και κίνητρο για να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που μειώνουν το ενεργειακό κόστος, ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και συμβάλλουν στους εθνικούς μας στόχους για την πράσινη μετάβαση».

Προτεραιότητα η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό υπογράμμισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η ολοκλήρωσή του, ενώ πρόσθεσε ότι σε σχέση με την ανάπτυξη των εγχώριων πόρων ενέργειας ανέφερε ότι το 2026 υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον τομέα των υδρογονανθράκων. Οι ανακαλύψεις «Γλαύκος» και «Πήγασος» στο τεμάχιο 10 κηρύχθηκαν επισήμως εμπορεύσιμες, ενώ οι εταιρείες ExxonMobil και QatarEnergy αξιολογούν πλέον τις επιλογές ανάπτυξης των κοιτασμάτων, με στόχο την υποβολή σχεδίων ανάπτυξης και παραγωγής στις αρχές του 2027.

«Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η Κύπρος περνά σταδιακά από τη φάση της εξερεύνησης στη φάση της αξιοποίησης», ανέφερε προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια μετάβαση που δημιουργεί σημαντικές οικονομικές προοπτικές για τον τόπο μας, ενισχύει τη γεωστρατηγική σημασία της χώρας μας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ευρύτερο ενεργειακό χάρτη της περιοχής».

Σε σχέση με τον GSI ανέφερε ότι η πρόσφατη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου – Ελλάδας επαναβεβαίωσε τη στρατηγική προσήλωση των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του έργου που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού.

«Για το έργο υπάρχει διαρκής συνεργασία και συντονισμός με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο, καθώς πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το ενεργειακό μέλλον της χώρας και της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε.

Η Υφυπουργός σημείωσε ότι η ενεργειακή πολιτική της Κύπρου έχει σαφή γεωπολιτική διάσταση και συνδέεται άμεσα με τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη.

«Μέσα από τις συνεργασίες μας με γειτονικές χώρες, εργαζόμαστε για τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, σταθερότητας και αμοιβαίου οφέλους» ανέφερε προσθέτοντας ότι οι ενεργειακές πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας υπηρετούν τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό συμφέρον, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση πηγών και οδών εφοδιασμού της Ευρώπης.

«Η ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης στηρίζεται στον ρεαλισμό, στην υπευθυνότητα και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις ούτε άμεσα αποτελέσματα. Υπάρχει, όμως, ξεκάθαρος προσανατολισμός, συγκεκριμένο σχέδιο και συστηματική εργασία» ανέφερε καταληκτικά η κ. Πική.