Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Φεβρουάριο, ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο, Teeko Tozay Yorlay, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ τον Σεπτέμβριο οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Sara Beysolow Nyanti και Κωνσταντίνος Κόμπος, υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης για τη διεξαγωγή πολιτικών διαβουλεύσεων, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρεται, ο διορισμός εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Λιβερίας, οι οποίες διατηρούν διπλωματικές σχέσεις από το 2000, ενώ αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη στενότερων θεσμικών και επιχειρηματικών δεσμών

Σε δήλωσή του, ο Πρέσβης της Λιβερίας στην Κύπρο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον διορισμό του κ. Ιωαννίδη, σημειώνοντας πως «ο διορισμός του θα ενισχύσει τις δυνατότητές μας για επαφές με τους θεσμικούς φορείς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Από πλευράς του, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι αποτελεί «ιδιαίτερη τιμή» για τον ίδιο η ανάληψη των καθηκόντων του Επίτιμου Πρόξενου της Δημοκρατίας της Λιβερίας στην Κύπρο.

Όπως σημείωσε, «προσβλέπω σε στενή συνεργασία με τον Πρέσβη και την Πρεσβεία, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών με τους θεσμούς και την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου, καθώς και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα αποφέρουν ουσιαστικά οφέλη και για τις δύο χώρες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Ιωαννίδης ως Επίτιμος Πρόξενος, θα συνεργάζεται στενά με την Πρεσβεία της Λιβερίας στο Παρίσι, η οποία είναι διαπιστευμένη στην Κύπρο, καθώς και με τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.