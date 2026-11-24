Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί αναζητούν δύο άτομα για την επίθεση. Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, τον εκρηκτικό μηχανισμό φέρεται να άφησε ένα άτομο που φορούσε κράνος και επέβαινε σε μηχανάκι μαζί με ένα ακόμη άτομο.

H στιγμή της έκρηξης όπως καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας άλλου καταστήματος



Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση επιχειρούν να διακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.



«Αν περνούσαμε εκείνη την ώρα, δεν θα γλιτώναμε»



Χαρακτηριστικές της σφοδρότητας της έκρηξης είναι οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, που κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο.

Το κατάστημα βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Νέας Ιωνίας, όπου καταγράφεται αυξημένη κίνηση πεζών από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ σε μικρή απόσταση υπάρχει και στάση λεωφορείου.

«Μιλάμε παιδιά δύναμη. Όταν λέμε δύναμη, τι να σας πω τώρα; Ε, άμα ήσασταν εδώ θα το βλέπατε», ανέφερε κάτοικος που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης.



Ο ίδιος επισήμανε ότι περνά καθημερινά μαζί με τη σύζυγό του έξω από το κατάστημα, περιγράφοντας τον κίνδυνο στον οποίο θα μπορούσαν να είχαν εκτεθεί. «Τι θα συνέβαινε αν περνούσα απ' έξω; Θα μας σκότωνε. Εγώ περνάω κάθε πρωί από δω με τη γυναίκα μου. Θα μας σκότωνε. Δεν θα γλιτώναμε. Δηλαδή άμα τυχαίναμε εκείνη την ώρα βέβαια δεν θα γλιτώναμε. Θα μας έπαιρνε το κεφάλι τα τζάμια», προσέθεσε.

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους: «Νόμιζα έγινε σεισμός, φοβερός θόρυβος».



Σημειώνεται ότι στο ίδιο κατάστημα είχαν πέσει πυροβολισμοί το 2025. Σύμφωνα με πληροφορίες τότε ήταν άλλος ο ιδιοκτήτης.

Ισοπεδώθηκε το κατάστημα από την έκρηξη

Όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες που ακολουθούν, η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην πρόσοψη και στο εσωτερικό της καφετέριας, ενώ από το ωστικό κύμα υπέστησαν ζημιές και παρακείμενες τζαμαρίες.

Αμέσως μετά την έκρηξη κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του για την έκρηξη στην καφετέρια, ο δήμαρχος Νέας Ιωνίας, Παναγιώτης Μανούρης, εκτίμησε ότι η επίθεση συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, υπενθυμίζοντας ότι είχε προηγηθεί ανάλογο περιστατικό στην περιοχή.

«Πρόκειται για ξεκαθάρισμα στον υπόκοσμο. Είναι το δεύτερο περιστατικό μετά το καφέ στην Κασταμονής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr