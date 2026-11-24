Μιλώντας στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, στη Λευκωσία, ο κ. Portoghese ανέφερε ότι στόχος είναι η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος», στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028. Πρόκειται, όπως είπε, για σημαντικό ορόσημο τόσο για την ΕΝΙ όσο και για την Κύπρο, η οποία θα καταστεί για πρώτη φορά παραγωγός χώρα φυσικού αερίου.

Όπως είπε, το κοίτασμα εκτιμάται ότι περιέχει αρχικά περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου (Tcf), ενώ η παραγωγή αναμένεται να φθάσει σε επίπεδο έως και 500 εκατομμυρίων κυβικών ποδιών ημερησίως.

Όπως εξήγησε, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, όπου θα υποβάλλεται σε επεξεργασία σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις που συνδέονται με το κοίτασμα Ζορ και στη συνέχεια θα υγροποιείται στο τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου της Νταμιέττα, προτού διοχετευθεί στις διεθνείς αγορές, κυρίως στην Ευρώπη.

Ο κ. Portoghese ανέφερε ότι η έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης του κοιτάσματος τον Μάιο του 2026, η έκδοση της άδειας εκμετάλλευσης και η πρόσφατη ανάθεση της κύριας σύμβασης για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση των σχετικών υποδομών σηματοδοτούν τη μετάβαση από την ανακάλυψη στην ανάπτυξη και από τους δυνητικούς πόρους στην εμπορική αξιοποίησή τους.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι το έργο αναδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας και του ρεαλιστικού σχεδιασμού, καθώς αντί να αναμένει την κατασκευή εντελώς νέων εγκαταστάσεων εξαγωγής, αξιοποιεί τις υφιστάμενες περιφερειακές υποδομές. Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, επιταχύνεται η έναρξη παραγωγής, μειώνονται οι επενδύσεις και βελτιώνεται η οικονομική βιωσιμότητα του έργου για όλους τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την ισχυρή συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, προσθέτοντας ότι καταδεικνύει πώς γειτονικές χώρες μπορούν να δημιουργήσουν κοινή αξία μέσω της διασύνδεσης των ενεργειακών πόρων, των υποδομών και των δυνατοτήτων τους.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, είπε ότι το «Κρόνος» προσφέρει νέους πόρους φυσικού αερίου σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα παράδειγμα αξιοποίησης τοπικών ενεργειακών πόρων, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην εξασφάλιση αξιόπιστου, οικονομικά προσιτού και χαμηλότερων εκπομπών ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο επικεφαλής της ΕΝΙ σημείωσε επίσης ότι το «Κρόνος» αποτελεί το πρώτο έργο ανάπτυξης κοιτάσματος σε μεγάλα θαλάσσια βάθη της εταιρείας στην Κύπρο και δημιουργεί τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη μελλοντικών έργων.

Ευρύτερα για την Ανατολική Μεσόγειο, είπε ότι αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η στρατηγική σημασία της περιοχής, όχι μόνο λόγω των σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, αλλά και της δυνατότητάς της να προσφέρει λύσεις μέσα από τη συνεργασία και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Όπως ανέφερε, η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης μεταξύ της περιοχής και των ευρωπαϊκών αγορών.