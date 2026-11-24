Επεσήμανε ότι η απουσία στρατηγικού ενεργειακού σχεδιασμού και η έλλειψη αποφασιστικότητας έχουν οδηγήσει σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας και εγκλωβισμού των καταναλωτών σε πολύ υψηλό ενεργειακό κόστος.

Σε χαιρετισμό της στο 14ο Ενεργειακό Συμπόσιο, στη Λευκωσία, η κα. Δημητρίου ανέφερε ότι «σήμερα, όμως, δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες καθυστερήσεις», σημειώνοντας ότι απαιτείται μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, με ρυθμούς που να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις.

Όπως είπε, για την Κύπρο δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως οι ενεργειακές δυνατότητες της χώρας, καθώς, όπως ανέφερε, έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις και παραγνωρίστηκε η σοβαρότητα του ενεργειακού ζητήματος.

Αναφερόμενη στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας μέσω του Great Sea Interconnector, χαρακτήρισε το έργο στρατηγικής σημασίας για την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι σήμερα η μοναδική χώρα που δεν είναι διασυνδεδεμένη με άλλη, ενώ σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί και η είσοδος σημαντικής γαλλικής εταιρείας στο έργο αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για την προώθησή του χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

«Για μας δεν είναι απλά ένα καλώδιο, είναι ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και εθνικής στρατηγικής», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει και στη Βουλή κατά την πρόσφατη συζήτηση για τα ενεργειακά.

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε επίσης τη σημασία του τερματικού εισαγωγής φυσικού αερίου στο Βασιλικό, επισημαίνοντας ότι η αξία του έγκειται στη δυνατότητα διαφοροποίησης του καυσίμου, με σημαντικό όφελος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και στο κόστος λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων.

Χαρακτήρισε θετική εξέλιξη για την Κύπρο την πρόσφατη ανακοίνωση της απόφασης για ανάπτυξη του κοιτάσματος «Κρόνος», σημειώνοντας ότι επιβεβαιώνει τις προοπτικές της χώρας και καθιστά αναγκαία την ταχύτερη προώθηση όλων των ενεργειακών έργων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι απαραίτητη είναι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης, ώστε να αξιοποιηθεί το εγχώριο δυναμικό και να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ότι η ενέργεια αποτελεί πλέον ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, στρατηγικής αυτονομίας και διεθνούς αξιοπιστίας, ιδιαίτερα υπό το φως των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και της αστάθειας στις διεθνείς αγορές.

Επεσήμανε ακόμη ότι η επάρκεια ενέργειας αποκτά πρόσθετη σημασία στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την τεχνολογική κυριαρχία.

Σε ό,τι αφορά το κόστος για τους καταναλωτές, σημείωσε ότι οι μακροπρόθεσμοι σχεδιασμοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την απομείωση του ενεργειακού βάρους των πολιτών και τη διασφάλιση προσιτού κόστους ενέργειας.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Βουλής, είπε ότι παρακολουθεί στενά τόσο τις εξελίξεις σε σχέση με το αυξημένο ενεργειακό κόστος όσο και την πορεία υλοποίησης των σημαντικών ενεργειακών έργων.

Τόνισε επίσης τη σημασία των περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών, σημειώνοντας ότι η Βουλή αναπτύσσει ενεργά κοινοβουλευτική διπλωματία, με την ενέργεια στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πρόσφατη φιλοξενία στην Κύπρο των Προέδρων των Βουλών της Αιγύπτου και της Ελλάδας, καθώς και στην κοινοβουλευτική κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέναντι σε μονομερείς ενέργειες, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο.