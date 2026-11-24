Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι «η ολοκλήρωση του τερματικού συνέπεσε με μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής». Οι εξελίξεις αυτές, σημείωσε, «αναπόφευκτα οδήγησαν σε διαταραχές στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και σε αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας».

«Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, ειδικά εντός της ίδιας της χώρας μας – υπάρχουν και κάποιες άλλες συμφωνίες, έχουμε στην Ελλάδα κάποια αποθέματα, έχουμε συμφωνία με την Ιρλανδία σε περίπτωση που θα προκύψουν ανάγκες- αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της πατρίδας μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ειδικότερα για τη χώρα μας που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα καύσιμα και συνεχίζει να είναι ενεργειακά απομονωμένη, η διατήρηση των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού, ανάμεσα σε πολλά άλλα, διασφαλίζει τη δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε έκτακτες καταστάσεις, προστατεύοντας την οικονομία μας και την ομαλή λειτουργία του κράτους», εξήγησε.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε σε έκτακτες καταστάσεις που αντιμετώπισε η Κύπρος το 2023, το 2024 και το 2025, όταν ο ΚΟΔΑΠ, μετά από την έκδοση σχετικού Διατάγματος του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, προέβη σε απελευθέρωση στην αγορά εθνικών αποθεμάτων αεροπορικών καυσίμων που ήταν αποθηκευμένα σε τερματικά εταιρειών στην Κύπρο. Στόχος, όπως είπε, «ήταν να αντιμετωπιστούν οι όποιες διαταραχές στον εφοδιασμό, αλλά και η απρόβλεπτη αύξηση στην κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων λόγω της κατάστασης στην περιοχή μας».

«Συνεπώς, η ολοκλήρωση της Πρώτης Φάσης του τερματικού του ΚΟΔΑΠ για την αποθήκευση μέρους των ιδιόκτητων αποθεμάτων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, μειώνει την έκθεσή της σε εξωτερικούς κινδύνους και διασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητά τους όταν απαιτείται», επισήμανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών μάς έχει δείξει ότι η ενεργειακή ασφάλεια απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, συνεχή αξιολόγηση κινδύνων και ουσιαστική επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για μια χώρα, όπως η πατρίδα μας, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή», ανέφερε, τονίζοντας ότι «δεν αρκεί να διαθέτουμε τα προβλεπόμενα αποθέματα, αλλά πρέπει να διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε ασφαλείς και λειτουργικά προσβάσιμες εγκαταστάσεις και μπορούν να διατεθούν άμεσα, όταν αυτό απαιτείται».

«Βασική πρόκληση για τον ΚΟΔΑΠ είναι η διαρκής εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής με τρόπο αξιόπιστο, οικονομικά αποδοτικό και επιχειρησιακά αποτελεσματικό», είπε, προσθέτοντας ότι «σε αυτό τον μεγάλο ρόλο που διαδραματίζει ο ΚΟΔΑΠ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, το κόστος αποθήκευσης, οι δυνατότητες μεταφοράς αποθεμάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό και οι ιδιαίτερες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος της Κύπρου».

Ανέφερε ότι η πρώτη φάση του τερματικού περιλαμβάνει επτά δεξαμενές και επιτρέπει την αποθήκευση μέρους των ιδιόκτητων στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας, διασφαλίζοντας την άμεση διαθεσιμότητά τους σε περίπτωση κρίσης. Σημείωσε, παράλληλα, ότι η επένδυση αναμένεται να αποσβεστεί σε διάστημα τριών έως πέντε ετών.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι ο ΚΟΔΑΠ αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, τις διεργασίες για την ανέγερση της δεύτερης φάσης του τερματικού, με στόχο την αύξηση των αποθεμάτων που διατηρεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο Βασιλικό, της πρόληψης κινδύνων και της αποτελεσματικής διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, σημειώνοντας ότι προωθείται η σύσταση φορέα διαχείρισης του Ενεργειακού Κέντρου, καθώς και έργα για την ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας και της αστυνόμευσης της περιοχής. Για αυτό τον σκοπό, εξήγησε, συνεργάζονται τα Υπουργεία Άμυνας, Ενέργειας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση ανέθεσε στον ΚΟΔΑΠ τον σχεδιασμό και την κατασκευή του Κεντρικού Συστήματος Πυρόσβεσης, το οποίο θα είναι έτοιμο τον Φεβρουάριο με Μάρτιο του 2027.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών επιβεβαιώνουν ότι η ενεργειακή ασφάλεια δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να θεωρείται δεδομένη. Απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, επαρκείς υποδομές και αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλίζουμε ανά πάσα στιγμή ότι η πατρίδα μας είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ «αποτελεί, χωρίς καμία δόση υπερβολής, τη σημαντικότερη υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας μας», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ, Δημήτρης Σπαρσής, ανέφερε ότι στις επτά δεξαμενές του τερματικού αποθηκεύονται ήδη 173 χιλιάδες μετρικοί τόνοι πετρελαιοειδών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 30% των στρατηγικών αποθεμάτων που υποχρεούται να διατηρεί ο Οργανισμός. Η αξία τους, με βάση τις σημερινές διεθνείς τιμές, ανέρχεται στα 225 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κ. Σπαρσής αναφέρθηκε επίσης στη σχεδιαζόμενη δεύτερη φάση του έργου, η οποία προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων επιπρόσθετων δεξαμενών, χωρητικότητας 90 χιλιάδων μετρικών τόνων. Με την επέκταση, η συνολική αποθηκευτική δυνατότητα θα μπορούσε να αυξηθεί στους 260 χιλιάδες μετρικούς τόνους.

Όπως υπογράμμισε, η λειτουργία του τερματικού ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, επιτρέποντας την αποθήκευση στρατηγικών αποθεμάτων εντός Κύπρου και την ταχύτερη ανταπόκριση σε περιόδους κρίσης.