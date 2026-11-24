Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου Milledgeville Mall. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όχημα που φέρεται να συνδεόταν με την προηγούμενη ένοπλη επίθεση και επιχείρησαν να το σταματήσουν για έλεγχο.

Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Τζόουνς, Μπουτς Ρις, ο 13χρονος φέρεται να είχε συναντηθεί με τέσσερις άνδρες από το Μέικον, με σκοπό την αγοραπωλησία όπλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι τέσσερις άνδρες επιχείρησαν να τον ληστέψουν, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να ανοίξει πυρ και να τραυματίσει έναν από αυτούς.

Ο 13χρονος στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο και επιβιβάστηκε σε όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα από αστυνομικούς στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου.

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, ένας αστυνομικός πυροβόλησε τον 13χρονο, τραυματίζοντάς τον μία φορά ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πυροβόλο όπλο.

Ο ανήλικος είχε τις αισθήσεις του και επικοινωνούσε μετά τον τραυματισμό του. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Μέικον, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Παραμένει αδιευκρίνιστο τι ακριβώς προηγήθηκε των πυροβολισμών από τον αστυνομικό, καθώς οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν ο 13χρονος επιχείρησε να ανοίξει πυρ εναντίον του.

Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε το Γραφείο Ερευνών της Τζόρτζια (GBI), ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Πηγή: protothema.gr