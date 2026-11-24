Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, όταν το νήπιο δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο λεωφορείο, χωρίς ο οδηγός και η συνοδός να αντιληφθούν την παρουσία του.

Όπως εξήγησε ο πατέρας, η μικρή κοιμόταν μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός είχε σταθμεύσει σε χώρο στάθμευσης, σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο.

«Ακόμα προσπαθούμε να το αποδεχτούμε και να το χωνέψουμε. Η συνοδός έκανε λάθος και ξέχασε το παιδί μέσα στο σχολικό, το οποίο το νοικιάζουν από έναν ιδιοκτήτη. Ο οδηγός, όταν παραδώσει τα παιδιά στο σχολείο, είναι υποχρεωμένος μετά να παραδώσει το όχημα στον ιδιοκτήτη. Το όχημα το παρκάρουν σε ένα ξεχωριστό μέρος από το σχολείο, το οποίο είναι σε μεγάλη απόσταση από το σχολείο», ανέφερε.

Ο Στάθης Ραφτόπουλος περιέγραψε πώς η κόρη του κατάφερε να βγει μόνη της από το σχολικό λεωφορείο όταν ξύπνησε και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό.

«Οπότε εκεί ήταν το παιδί, μέσα στο σχολικό, και κοιμόταν. Όταν το παιδί ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο του. Έβγαλε τη ζώνη του, σηκώθηκε, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και βγήκε έξω», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας περαστικός παρατήρησε την ανοιχτή πόρτα του σχολικού λεωφορείου και, πλησιάζοντας, είδε τη μικρή να κλαίει δίπλα στο όχημα. Ο πολίτης μετέφερε το παιδί σε κοντινό νηπιαγωγείο.

Ο πατέρας της μικρής ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη συνοδό του σχολικού.

«Με ειδοποίησε η ίδια η συνοδός, σε σοκ και εκείνη, που μου είπε ότι το παιδί βρίσκεται με την αστυνομία και τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου στο πάρκινγκ. Είμαι σε σοκ ακόμα, δεν μπορώ να συνέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε βάρος του οδηγού και της συνοδού του σχολικού λεωφορείου, ενώ οι γονείς της μικρής έχουν υποβάλει μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου.

Πηγή: protothema.gr