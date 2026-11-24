Ταυτόχρονα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι για πρώτη φορά, το κράτος θα καταβάλλει εισφορές για εκείνους που βρίσκονται, για δικαιολογημένους λόγους, εκτός εργασίας και τόνισε πως στόχος είναι κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο να αποκτήσει, πέρα από τη σύνταξη του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και ένα δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα.

Σε ομιλία του το βράδυ της Δευτέρας στην Ένωσις Νέων «Τραστ» με θέμα τη Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμιση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις κυμαίνονται από 5% μέχρι 55%, με τη μεγαλύτερη ενίσχυση να πηγαίνει εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη και πρόσθεσε πως οι αυξήσεις θα καταβληθούν σε βάθος τριετίας.

Σημείωσε ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη μέχρι 600 ευρώ θα έχουν εγγυημένη αύξηση τουλάχιστον 30 ευρώ τον μήνα άμεσα από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

«Συνολικά, περίπου 123.000 σημερινοί συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους, πάνω από 50.000 θα έχουν αύξηση μεγαλύτερη από 100 ευρώ τον μήνα και πέραν των 10.000 θα έχουν αυξήσεις στις συντάξεις τους κατά περισσότερα από 200 ευρώ», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Εργασίας έφερε ως παραδείγματα, μεταξύ άλλων, ένα εργαζόμενο με χαμηλές απολαβές και 35 χρόνια ασφάλισης, που σήμερα παίρνει γύρω στα 640 ευρώ, λέγοντας ότι θα φτάσει περίπου στα 830.

Είπε ακόμη ότι ένας εργαζόμενος με μεσαίες απολαβές και, επίσης, 35 χρόνια ασφάλισης, που σήμερα λαμβάνει περίπου 850 ευρώ, θα λαμβάνει γύρω στα 1.000 ευρώ. Και ένας συμπολίτης μας με χαμηλές προς μεσαίες απολαβές με 42 χρόνια εισφορών, που σήμερα λαμβάνει σύνταξη 760 ευρώ, θα λαμβάνει γύρω στα 980 ευρώ, δηλαδή θα δει μια αύξηση της τάξης του 30%.

Αναφορικά με τη μεταρρύθμιση και τους νεότερους, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι για πρώτη φορά, το κράτος θα καταβάλλει εισφορές για εκείνους που βρίσκονται, για δικαιολογημένους λόγους, εκτός εργασίας, όπως τη μητέρα ή τον πατέρα που μένει στο σπίτι με τα παιδιά, τον άνθρωπο που φροντίζει έναν ηλικιωμένο γονιό, τον φοιτητή και τη φοιτήτρια, το άτομο με αναπηρία, τον νέο και τη νέα που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ελαφρύνεται η αναλογιστική μείωση από το 12% στο 7,5% για τη βασική σύνταξη για όσους έχουν επιλέξει να συνταξιοδοτηθούν στα 63, αντί στα 65, ενώ αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει και για όσες και όσους συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Επιπλέον, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι με τη μεταρρύθμιση θωρακίζεται το ίδιο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρόσθεσε πως με τη μεταρρύθμιση, ο δανεισμός του κράτους από το Ταμείο σταματά και «το κράτος αρχίζει να επιστρέφει σταδιακά το χρέος».

Το Ταμείο θα αποκτήσει πραγματικά επενδυμένα κεφάλαια, με διαφάνεια και με κανόνες διακυβέρνησης διεθνών προδιαγραφών, πρόσθεσε.

Αναφορικά με τα Ταμεία Προνοίας, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι σήμερα, μόνο ένας στους τέσσερις εργαζομένους έχει Ταμείο Προνοίας, και συνήθως όχι εκείνοι που θα το χρειάζονταν περισσότερο, οι χαμηλόμισθοι και όσοι εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις.

Ανέφερε ότι έχει ανοίξει ο διάλογος για τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή τα Ταμεία Προνοίας, σε εβδομαδιαίες συνεδρίες του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

«Δεν θα προδικάσω το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου, γιατί τα ερωτήματα είναι σοβαρά και χρήζουν ουσιαστικής και ενδελεχούς συζήτησης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Μουσιούττα, συζητούν κατά πόσον θα υπάρχει υποχρεωτική συμμετοχή ή αυτόματη εγγραφή με δικαίωμα εξόδου, αν θα αφορά σε εφάπαξ ποσό ή μηνιαίο εισόδημα και πώς θα προστατευτούν τα Ταμεία που ήδη λειτουργούν με επιτυχία.

«Ο στόχος μας, όμως, είναι ξεκάθαρος. Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο να αποκτήσει, πέρα από τη σύνταξη του ΤΚΑ, και ένα δεύτερο συνταξιοδοτικό εισόδημα», πρόσθεσε.

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια μεμονωμένη προσπάθεια, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026, και η μεταρρύθμιση στην Παιδεία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «η αγορά εργασίας βρίσκεται σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με την ανεργία να παραμένει σταθερά κάτω από το 4%» και πρόσθεσε πως με τους κοινωνικούς εταίρους πέτυχαν πρόσφατα δύο ιστορικές συμφωνίες, για την πλήρη αποκατάσταση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, που φτάνει στο 100% τον Ιούλιο του 2027, και για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Είπε ακόμη ότι τα εργατικά ατυχήματα μειώθηκαν σωρευτικά κατά 32% την τελευταία πενταετία, ενώ μόνο φέτος καταγράφηκαν πάνω από 100.000 συμμετοχές σε προγράμματα κατάρτισης.

«Όλα αυτά είναι εφικτά, καθώς η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη ακολουθεί υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «μια οικονομία ανθεκτική είναι αυτή που μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία και στο Κράτος Πρόνοιας, χωρίς να φορτώνουμε λογαριασμούς στις επόμενες γενιές».