επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας διευκρινίσεις για την προέλευση και την ποιότητα του νερού.

το οποίο συνοδευόταν από βίντεο και κατέγραφε τη διοχέτευση νερού στην αμμουδιά και στη θάλασσα στην περιοχή του

Σύμφωνα με απάντηση που εξασφαλίσαμε από λειτουργό του Τμήματος Περιβάλλοντος, από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη του, δεν προκύπτει ότι πρόκειται για λύματα. Όπως μας αναφέρθηκε, η ποιότητα του νερού ελέγχεται τακτικά από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ενώ συστηματικοί έλεγχοι στην περιοχή πραγματοποιούνται και από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Παρά τις διευκρινίσεις αυτές, το θέμα δεν θεωρείται λήξαν, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα, ως προς την ακριβή ποιότητα του νερού που καταλήγει στη θάλασσα, τη συχνότητα των ελέγχων, αλλά και τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του προηγούμενου ρεπορτάζ, η διοχέτευση νερού συνδέεται με εργασίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή για την κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού από το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων προς τον υδατοφράκτη Τερσεφάνου. Το έργο έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία.

Την ίδια ώρα, η περιβαλλοντική διάσταση του ζητήματος εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό, καθώς στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας, τα οποία αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα, για τη Μεσόγειο.

Περιβαλλοντιστές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο επιβάρυνσης των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων, επισημαίνοντας τη σημασία της προστασίας τους και της διασφάλισης ότι οποιαδήποτε διοχέτευση νερού στη θάλασσα δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις.