Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η οικογένειά της μέσω ανάρτησης στο Facebook, σύμφωνα με το Spiegel. «Ήταν μια ευγενική, αυθόρμητη, περιπετειώδης και δυνατή γυναίκα. Καμία πρόκληση δεν ήταν υπερβολικά μεγάλη για εκείνη και όταν έθετε έναν στόχο, τον επιδίωκε με αποφασιστικότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Το 2013, η Γκράσμεϊερ έγραψε ιστορία στην Καλαμάτα, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο αγώνισμα της ελεύθερης βύθισης (Free Immersion – FIM), κατά το οποίο ο δύτης χρησιμοποιεί ένα σχοινί για την κατάδυση και την ανάδυσή του.

Η Ολλανδή αθλήτρια έφτασε σε βάθος 90 μέτρων και επέστρεψε στην επιφάνεια έπειτα από 4 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα, αποτελώντας τη νεότερη γυναίκα που είχε καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα.

Τρία χρόνια αργότερα, στο νησί Μποναίρ της Καραϊβικής, βελτίωσε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ, φτάνοντας σε βάθος 92 μέτρων. Παράλληλα, κατείχε εθνικά ρεκόρ σε άλλες κατηγορίες.

Αργότερα αποσύρθηκε από τον αθλητισμό, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη της Απνοίας (AIDA), η οποία επίσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της. «Η ελεύθερη κατάδυση είναι ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη».

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι η Γκράσμεϊερ είχε προπονηθεί μόλις έναν χρόνο πριν σημειώσει το πρώτο της παγκόσμιο ρεκόρ.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2015 στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, όπου τότε σπούδαζε Ιατρική, είχε αποκαλύψει ότι η πρώτη της επαφή με τις καταδύσεις έγινε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ταϊλάνδη, μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο.

Εκεί είχε παρακολουθήσει ένα πρώτο μάθημα κατάδυσης, ωστόσο, όπως είχε εξηγήσει, αισθανόταν «βαριά και περιορισμένη». Λίγους μήνες αργότερα έμαθε για την ελεύθερη κατάδυση, παρακολούθησε ένα μάθημα και στη συνέχεια συμμετείχε σε αγώνες.

«Η ελεύθερη κατάδυση είναι ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη. Αν έλεγες σε κάποιον να καταδυθεί στα δέκα μέτρα, πιθανότατα θα φοβόταν, επειδή δεν μπορεί να αναπνεύσει και έχει όλο αυτό το νερό από πάνω του. Όταν βρίσκεσαι στα δέκα μέτρα, δεν μπορείς να επιστρέψεις αμέσως. Πρέπει να κολυμπήσεις προς την επιφάνεια και είναι εύκολο να πανικοβληθείς», είχε δηλώσει.

Όπως είχε εξηγήσει, αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ακόμη και για τους έμπειρους αθλητές που καταδύονταν σε βάθος 80 μέτρων. Το μυστικό, σύμφωνα με την ίδια, ήταν η επίτευξη μιας κατάστασης διαλογισμού.

Πηγή: protothema.gr