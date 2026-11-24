Στο βίντεο με την σωτήρια επέμβαση του σκύλου απεικονίζεται η μικρή Μάιτε να κατεβαίνει τα σκαλιά της πισίνας, όταν ξαφνικά χάνει την ισορροπία της και αρχίζει να παλεύει κάτω από το νερό. Τότε, ο σκύλος της οικογένειας βουτά στην πισίνα και το κοριτσάκι καταφέρνει να πιαστεί από πάνω του και να σηκώσει το κεφάλι πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Την ίδια στιγμή τόσο η μητέρα του όσο και η μεγαλύτερη αδελφή του παιδιού συνειδητοποιώντας τι συμβαίνει τρέχουν πανικόβλητες προς την πισίνα και βουτούν για να βοηθήσουν.

Η μητέρα σηκώνει το παιδί από την πλάτη του σκύλου και το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό έγινε την περασμένη Παρασκευή στη Βραζιλία με την μητέρα του μικρού κοριτσιού να εξηγεί ότι η οικογένεια παραθέριζε στο σπίτι της κουνιάδας της, όπου ζει και ο σκύλος.

Με δηλώσεις της ανέφερε ότι είχε απομακρυνθεί για λίγο προκειμένου να πάρει ένα κομμάτι κέικ, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της είχε πάει να φέρει την μπανιέρα του σκύλου.

Golden retriever saves drowning girl in a swimming pool in Brazil. During a family celebration, the mother briefly stepped away to get a cake while the children went into the pool and ended up in the deep end. One of the girls began to drown. A golden retriever named Teresa noticed what was happening. The dog jumped into the water and swam towards the child. The girl grabbed onto Teresa and stayed afloat until her mother returned and pulled her out of the pool. — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2026

Τότε ήταν που η 2χρονη αποφάσισε να μπει μόνη της στην πισίνα.

«Η κόρη μου έχει πρόσβαση σε πισίνες και ποτέ, μα ποτέ δεν μπαίνει μόνη της στο νερό. Περιμένει πάντα κάποιον να μπει μαζί της», εξήγησε η μητέρα της. Όταν αργότερα τη ρώτησε τι προσπαθούσε να κάνει, το κοριτσάκι τής απάντησε ότι ήθελε απλώς να βουτήξει στο νερό.

Η μητέρα της μικρής δημοσίευσε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλοντας να προειδοποιήσει άλλους γονείς για το πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί ένα δυνητικά θανατηφόρο ατύχημα. «Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα μπορεί να συμβεί μια τραγωδία», τόνισε.

Την ίδια στιγμή χαρκτήρισε την σκυλίτσα ηρωίδα καθώς κράτησε το παιδί στην επιφάνεια μέχρι να φτάσουν οι υπόλοιποι.

Πηγή: cnn.gr