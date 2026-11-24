Ο Νικόλας Παπαδόπουλος διατηρεί ανοιχτή την πόρτα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά φροντίζει να καταστήσει σαφές ότι η στήριξη του ΔΗΚΟ δεν είναι δεδομένη.

Οι τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, στην εκπομπή «Bras de Fer» του Alpha, δεν είχαν απλώς τον χαρακτήρα μιας αποτίμησης της κυβερνητικής συνεργασίας. Αν τις διαβάσει κανείς πίσω από τις γραμμές, αποτυπώνουν τη στρατηγική που φαίνεται να επιδιώκει το ΔΗΚΟ, ενόψει του 2028: να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, χωρίς να δεσμευτεί από τώρα, ότι θα αποτελέσει ξανά, τον βασικό πολιτικό του σύμμαχο.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, δεν αμφισβήτησε τη σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αντιθέτως, φρόντισε να περιγράψει τη συνεργασία τους ως θετική και εποικοδομητική. Η συγκεκριμένη αναφορά, έχει τη δική της σημασία, καθώς δείχνει ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες και τα παράπονα για κυβερνητικούς χειρισμούς, δεν υπάρχει πρόθεση να μετατραπούν οι πολιτικές διαφοροποιήσεις, σε προσωπική ή θεσμική ρήξη.

Ωστόσο, η θετική σχέση, δεν ισοδυναμεί με πολιτική δέσμευση. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα της συνέντευξης.

Η στήριξη δεν είναι αυτονόητη

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, επέλεξε να μην κλείσει την πόρτα σε κανένα ενδεχόμενο για τις Προεδρικές του 2028. Δεν προεξόφλησε τη συνέχιση της στήριξης προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ούτε όμως παρουσίασε την αυτόνομη πορεία του ΔΗΚΟ, ως ειλημμένη απόφαση.

Αντίθετα, έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια για την τελική επιλογή: την αξιολόγηση της σημερινής διακυβέρνησης, το όραμα για την επόμενη πενταετία, τον ρόλο που θα έχει το ΔΗΚΟ σε μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση και την εκλεξιμότητα του υποψηφίου.

Η αναφορά στον ρόλο του ΔΗΚΟ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Διότι εδώ βρίσκεται πιθανότατα ένα από τα βασικά σημεία της μελλοντικής διαπραγμάτευσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το κόμμα δεν ενδιαφέρεται μόνο να γνωρίζει εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία. Θέλει να γνωρίζει και με ποιους όρους, θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια νέα συμφωνία.

Με άλλα λόγια, το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν το ΔΗΚΟ θα στηρίξει ξανά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και τι θα σημαίνει αυτή η στήριξη για την πολιτική φυσιογνωμία, τις προτεραιότητες και τη συμμετοχή του κόμματος στην επόμενη διακυβέρνηση.

Τα παράπονα προς την κυβέρνηση, ως πολιτικό μήνυμα

Οι αναφορές του Νικόλα Παπαδόπουλου στην ανάγκη καλύτερης διαβούλευσης με το Προεδρικό, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα των επόμενων εκλογών.

Το ΔΗΚΟ συμμετέχει στην κυβέρνηση, έχει υπουργούς και είχε ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρός του, δεν δίστασε να αναφερθεί σε αποφάσεις για τις οποίες το κόμμα δεν αισθάνθηκε ότι είχε την απαιτούμενη συμμετοχή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Δεν πρόκειται απλώς για μια παρατήρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Είναι και μια υπενθύμιση προς το Προεδρικό, ότι το ΔΗΚΟ δεν επιθυμεί να περιορίζεται στον ρόλο του κυβερνητικού εταίρου, που καλείται να στηρίζει εκ των υστέρων αποφάσεις.

Θέλει συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής, ουσιαστική διαβούλευση και μεγαλύτερη συνεννόηση.

Αυτό, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι το κόμμα εξακολουθεί να καταγράφει σοβαρές εκκρεμότητες σε ζητήματα όπως το στεγαστικό, το συνταξιοδοτικό και η ακρίβεια. Πρόκειται για πεδία στα οποία το ΔΗΚΟ θα χρειαστεί να παρουσιάσει πολιτικό αποτύπωμα, εάν επιλέξει να διεκδικήσει ξανά τη συμμετοχή του στην εξουσία.

Ο Νικόλας κρατά τα χαρτιά του κλειστά

Ενδιαφέρον έχει και η επιλογή του προέδρου του ΔΗΚΟ να μην αποκαλύψει τη δική του προσωπική άποψη για τις Προεδρικές. Η αναφορά ότι διαθέτει ισχυρή άποψη, αλλά δεν επιθυμεί να τη δημοσιοποιήσει, αφήνει χώρο για πολιτικούς χειρισμούς και διατήρηση εσωκομματικών ισορροπιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι παραπέμπει την τελική απόφαση στα συλλογικά όργανα του κόμματος, με την Κεντρική Επιτροπή να έχει καθοριστικό ρόλο.

Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγει να ταυτίσει από τώρα την προσωπική του θέση, με την τελική επιλογή του ΔΗΚΟ, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό της παράταξης.

Ταυτόχρονα, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να προεξοφλήσει μια απόφαση, που ενδεχομένως να εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων μηνών.

Δεν είναι μόνο ο Χριστοδουλίδης, είναι και οι άλλες επιλογές

Η διατήρηση όλων των ενδεχομένων ανοικτών, αποκτά πρόσθετη σημασία μέσα στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Η πρόσκληση του ΔΗΚΟ προς το ΑΚΕΛ για διάλογο, η ενόχληση του Νικόλα Παπαδόπουλου από τη στάση της ηγεσίας του κόμματος της Αριστεράς, αλλά και η αναφορά ότι δεν υπάρχει πολιτική αποκλεισμού ή απομόνωσης, απέναντι σε άλλες δυνάμεις, δείχνουν ότι το ΔΗΚΟ επιθυμεί να διατηρήσει ευρύτερες δυνατότητες πολιτικών συνεννοήσεων.

Ιδιαίτερα η τοποθέτηση για το ΕΛΑΜ, χωρίς να σημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί οποιαδήποτε συνεργασία, εντάσσεται στην ίδια λογική: ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν θέλει να αποκλείσει εκ των προτέρων πολιτικές επιλογές, αφήνοντας τις αποφάσεις να κριθούν με βάση τα δεδομένα και τις θέσεις των κομμάτων.

Επομένως, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραμένει ένας σημαντικός συνομιλητής και μια υπαρκτή επιλογή, αλλά όχι η μοναδική που θέλει να διατηρεί στο τραπέζι, το ΔΗΚΟ.